Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, είχε κέρδος άνω των 117.800 ευρώ
Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα που αναζητείται - Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 3,9 κιλά κοκαΐνης και 3,1 κιλά κατέργαστης κάνναβης
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προχώρησε την Τετάρτη (30/4) η Αστυνομία.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών εντοπίστηκαν χθες και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτήν ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, που λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους και είχαν διαρκή δράση, προέβαιναν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών (κάνναβης ακατέργαστης ή κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και κοκαΐνης), σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.
Εκτιμάται ότι, από τη συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να διακινήσουν, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 117.810 ευρώ.
Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 3,9 κιλά κοκαΐνης,
- 3,1 κιλά κατέργαστης κάνναβης,
- 4 ζυγαριές ακριβείας,
- 5.875 ευρώ,
- Ένα αεροβόλο πιστόλι (ρέπλικα),
- 14 κινητά τηλέφωνα,
- 4 οχήματα και 2 μοτοσυκλέτες,
-πλήθος κλειδιών, καθώς και πλαστικές συσκευασίες για ναρκωτικά.
Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα