Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη στον Κολωνό, ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός Αστυνομικός Σύλληψη

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Καρέ καρέ έχει αποτυπωθεί σε βίντεο κάμερας ασφαλείας η σύλληψη ενός 34χρονου που επιχείρησε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στον Κολωνό.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ο δράστης έγινε αντιληπτός από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας (είναι ένοικος της πολυκατοικίας) ο οποίος τον ακινητοποίησε και του πέρασε χειροπέδες.

Το περιστατικό συνέβη μεταμεσονύχτιες ώρες της περασμένης Κυριακής (26/4). Ο 34χρονος μαζί με έτερο άτομο που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.



Προσπάθησε να τις ανοίξει ωστόσο δεν τα κατάφερε καθώς έγινε αντιληπτός από τον αστυνομικό. Κατά την προσέγγιση, ο 34χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του αστυνομικού προτάσσοντας κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον πλήξει.

Ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια, προστρέξαντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, που επελήφθη προανακριτικά.

Κλείσιμο
Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.α.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης