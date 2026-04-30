ΔΥΠΑ: Στον... αέρα 700 εργασιακοί σύμβουλοι, δεν προβλέπεται η μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου λέει ο φορέας
Με παράσταση διαμαρτυρίας διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν σε λίγους μήνες
Στην απέναντι όχθη, αντιμέτωποι με την ανεργία, θα βρεθούν το επόμενο διάστημα περίπου 700 εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ που έργο τους μέχρι σήμερα είναι βοηθήσουν τους ανέργους στην αναζήτηση εργασίας.
Οι εργασιακοί σύμβουλοι, με παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΥΠΑ τις προηγούμενες ημέρες, διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν σε λίγους μήνες.
Κύκλοι της ΔΥΠΑ τονίζουν ότι δεν πρόκειται για «εκπαραθύρωση», όπως ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι αλλά για εφαρμογή των όρων της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με εξαρχής γνωστή διάρκεια τη οποία οι εν λόγω εργαζόμενοι αποδέχτηκαν από την πρώτη μέρα.
Μάλιστα, στην ίδια τη σύμβαση που έχουν υπογράψει προβλέπεται ρητά ότι η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου και ότι, με το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Προβλέπεται επίσης ότι η σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης αποκλείεται και ότι η μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου δεν είναι δυνατή.
Στο θέμα των συμβούλων αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης τονίζοντας: «Είμαι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, γιατί έχουμε μια ζήτηση για την κοινωνική ασφάλιση, γιατί πάνω από 700 εργασιακοί σύμβουλοι, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΔΥΠΑ, σε όλη την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, μένουν χωρίς δουλειά, σε λίγους μήνες από τώρα. Και πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να είναι στη δουλειά και να κάνουν την δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Κύκλοι της ΔΥΠΑ απαντώντας στον κ. Χρηστίδη τον καλούν αν γνωρίζει κάποιον νόμιμο τρόπο με τον οποίο συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ και το συνταγματικό πλαίσιο να τον καταθέσει δημόσια, διαφορετικά να μην καλλιεργεί προσδοκίες.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ η νέα διαδικασία για την πρόσληψη 1.000 εργαζομένων υλοποιείται με την έγκριση του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αντίθετα, στις προηγούμενες διαδικασίες πρόσληψης των εργασιακών συμβούλων υπήρχε απλή ενημέρωση του ΑΣΕΠ και όχι έγκριση. Επομένως είναι παραπλανητικό να παρουσιάζεται η νέα διαδικασία ως λιγότερο θεσμική ή λιγότερο διαφανής.
«Από το 2022 ως σήμερα – προσθέτουν κύκλοι της ΔΥΠΑ - έχουν δημοσιευθεί πέντε συνολικά προκηρύξεις, όπου σε όλες προβλεπόταν η μοριοδοτηση της ανεργίας καθώς και οι ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά την μοριοδότηση της εμπειρίας. Σε αντίθεση σε όσα ίσχυαν σταθερά τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μας ζητούν να μην υπάρχει μοριοδότηση ούτε της ανεργίας, ούτε της εμπειρίας, παρά μόνο μοριοδότηση αποκλειστικά της προϋπηρεσίας στη ΔΥΠΑ.
Η ΔΥΠΑ αναγνωρίζει τη συμβολή όσων εργάστηκαν στον Οργανισμό. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παράκαμψη των κανόνων, ούτε σε δημιουργία ειδικών εξαιρέσεων εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών που έχουν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής σε ανοιχτές διαδικασίες.
