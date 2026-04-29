Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Οι καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2026, η ελληνική που είναι στη λίστα με τοπίο που κόβει την ανάσα
Οι καλύτερες παραλίες του κόσμου αποκαλύφθηκαν στη νέα λίστα «The World's 50 Best Beaches» - Στη δεύτερη θέση είναι μία παραλία της Κεφαλονιάς
Αμμώδεις ακτές, κρυστάλλινα νερά και μαγευτικά τοπία είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των καλύτερων παραλιών στον κόσμο για το 2026. Στη λίστα βρίσκεται και μία ελληνική.
Οι καλύτερες παραλίες του κόσμου αποκαλύφθηκαν στη νέα λίστα «The World's 50 Best Beaches» για το 2026. Οι κριτές πέρασαν μέρες εξετάζοντας αμέτρητες ακτογραμμές και έχουν περιορίσει τις κορυφαίες τοποθεσίες που αξίζει να επισκεφθείτε. Στην πρώτη θέση της λίστας είναι μία παραλία στις Φιλιππίνες και στη δεύτερη βρίσκεται η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
Οι 10 καλύτερες παραλίες για το 2026:
1. Ενταλούλα, Παλαουάν στις Φιλιππίνες: Κρυμμένη δίπλα σε ασβεστολιθικούς βράχους η Ενταλούλα είναι προσβάσιμη μόνο με σκάφος. Έχει λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά και λόγω της θέσης της είναι ανέγγιχτη. Οι κριτές θεώρησαν ότι οι βράχοι προσδίδουν στην Ενταλούλα μια «δραματική» ατμόσφαιρα, η οποία σε συνδυασμό με τον κατά τα άλλα «ήρεμο» χαρακτήρα της την καθιστά μια ξεχωριστή τοποθεσία. «Παραμένει μία από τις πιο εξαιρετικές παραλίες που έχουμε επισκεφτεί», δήλωσαν η Κέλι και ο Ρούμπεν, δύο από τους κριτές. Υπάρχει μικρός κίνδυνος τυφώνων μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου, ενώ η πιο ήρεμη περίοδος είναι συνήθως μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Daily Mail.
2. Φτέρη, Κεφαλονιά στην Ελλάδα: Η παραλία με τα λευκά βότσαλα βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο και είναι προσβάσιμη με σκάφος ή μέσω ενός απότομου μονοπατιού. Η δύσκολη πρόσβαση προσελκύει λιγότερους τουρίστες ενώ όποιος την επισκεφτεί πρέπει να έχει μαζί του νερό αφού δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο. Η Σάλι Γουάιτ την περιέγραψε ως «την πιο μαγική παραλία με ένα τοπίο που κόβει την ανάσα».
3. Γουάρτον, Αυστραλία: Με λευκή άμμο και ένα σκηνικό από βράχους και πλούσια βλάστηση, η παραλία μοιάζει ονειρική για όσους αναζητούν ένα μέρος απομονωμένο. Βρίσκεται σε περιοχή που είναι ιδανική για σέρφινγκ και παρατήρηση δελφινιών. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πανοραμική θέα στον ωκεανό.
4. Νόσι Ιράντζα, Μαδαγασκάρη: Η Νόσι Ιράντζα, στη Μαδαγασκάρη, αποτελείται από δύο μικρά νησιά -τη Νόσι Ιράντζα Μπε και τη Νόσι Ιράντζα Κέλι- που συνδέονται με μια αμμώδη λωρίδα μήκους δύο χιλιομέτρων. Περιγραφόμενο ως «μοναδικό, κρυμμένο διαμάντι» από το The World's 50 Best Beaches, το Νόσι Ιράντζα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Μαδαγασκάρης. Η περιοχή φιλοξενεί πλούσια άγρια ζωή, όπως θαλάσσιες χελώνες, που συχνά φωλιάζουν στην ακτή και είναι ιδανική για κολύμβηση με αναπνευστήρα και κολύμπι.
5. East Beach, Νησί Βόμο, Φίτζι: Η παραλία βρίσκεται στο ιδιωτικό νησί Βόμο. Περιτριγυρισμένη από ψηλούς φοίνικες και μια ζούγκλα με πυκνή βλάστηση, η παραλία με την λευκή άμμο αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για απόδραση. Με ήρεμα νερά, αποτελεί εξαιρετικό σημείο για κολύμπι και προσφέρει την ανέγγιχτη, φυσική αίσθηση που πολλοί αναζητούν.
6. Shoal Bay East, Ανγκουίλα: Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Καραϊβικής που έχει γαλήνια ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να χάνει την ελκυστικότητά της για τους τουρίστες. Μια σειρά από ξαπλώστρες κοσμεί τις αμμώδεις ακτές με φόντο φοίνικες και beach bar. Στην περιοχή υπάρχουν κοραλλιογενείς ύφαλοι που προσελκύουν τους λάτρεις της κολύμβησης.
7. Ντιγκούρα, Μαλδίβες: Πρόκειται για έναν τροπικό παράδεισο με την μεγαλύτερη αμμουδιά της χώρας. Ο τροπικός παράδεισος είναι ιδανικός για ήσυχους περιπάτους κατά μήκος των γαλήνιων τιρκουάζ νερών, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία θαλάσσιας ζωής.
8. Μπαλάντρα, Μεξικό: Η παραλία στην Μπάχα Καλιφόρνια περιγράφεται ως «κρυμμένο διαμάντι» αφού παραμένει σχετικά ανέγγιχτη λόγω τοπικών περιορισμών που ρυθμίζουν τον αριθμό των επισκεπτών και το βαθμό ανάπτυξης στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, η φυσική παραλία προσφέρει μια ήσυχη απόδραση. Η περιοχή φιλοξενεί έναν βραχώδη σχηματισμό σε σχήμα μανιταριού, που ονομάζεται El Hongo, ενώ στον κόλπο υπάρχουν επτά ακτές.
9. Κο Ρονγκ, Καμπότζη: Το νησί βρίσκεται ανοιχτά της ηπειρωτικής Καμπότζης και διαθέτει παρθένες αμμώδεις ακτές. Η λευκή, ψιλή άμμος του Κο Ρονγκ είναι προσβάσιμη με βάρκα και εκτείνεται για χιλιόμετρα.
10. Ντόναλντ Ντακ, Ταϊλάνδη: Ο κόλπος που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο των Νήσων Σιμιλάν της Ταϊλάνδης, είναι η 10η καλύτερη παραλία. Η πρόσβαση στην παραλία με τη λευκή άμμο είναι δυνατή μόνο όταν το πάρκο είναι ανοιχτό -μεταξύ Νοεμβρίου και Μαΐου- λόγω της περιόδου των μουσώνων. Αυτό σημαίνει ότι ο κόλπος παραμένει σχετικά ανέγγιχτος και ήσυχος σε σύγκριση με άλλες παραλίες και περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση. Υπάρχουν επίσης μοναδικοί βραχώδεις σχηματισμοί κατά μήκος της ακτής του, οι οποίοι ξεχωρίζουν εντυπωσιακά ανάμεσα στο πράσινο.
