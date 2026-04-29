Οι καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2026, η ελληνική που είναι στη λίστα με τοπίο που κόβει την ανάσα

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Καραϊβικής που έχει γαλήνια ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να χάνει την ελκυστικότητά της για τους τουρίστες. Μια σειρά από ξαπλώστρες κοσμεί τις αμμώδεις ακτές με φόντο φοίνικες και beach bar. Στην περιοχή υπάρχουν κοραλλιογενείς ύφαλοι που προσελκύουν τους λάτρεις της κολύμβησης.Πρόκειται για έναν τροπικό παράδεισο με την μεγαλύτερη αμμουδιά της χώρας. Ο τροπικός παράδεισος είναι ιδανικός για ήσυχους περιπάτους κατά μήκος των γαλήνιων τιρκουάζ νερών, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία θαλάσσιας ζωής.Η παραλία στην Μπάχα Καλιφόρνια περιγράφεται ως «κρυμμένο διαμάντι» αφού παραμένει σχετικά ανέγγιχτη λόγω τοπικών περιορισμών που ρυθμίζουν τον αριθμό των επισκεπτών και το βαθμό ανάπτυξης στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, η φυσική παραλία προσφέρει μια ήσυχη απόδραση. Η περιοχή φιλοξενεί έναν βραχώδη σχηματισμό σε σχήμα μανιταριού, που ονομάζεται El Hongo, ενώ στον κόλπο υπάρχουν επτά ακτές.Το νησί βρίσκεται ανοιχτά της ηπειρωτικής Καμπότζης και διαθέτει παρθένες αμμώδεις ακτές. Η λευκή, ψιλή άμμος του Κο Ρονγκ είναι προσβάσιμη με βάρκα και εκτείνεται για χιλιόμετρα.Ο κόλπος που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο των Νήσων Σιμιλάν της Ταϊλάνδης, είναι η 10η καλύτερη παραλία. Η πρόσβαση στην παραλία με τη λευκή άμμο είναι δυνατή μόνο όταν το πάρκο είναι ανοιχτό -μεταξύ Νοεμβρίου και Μαΐου- λόγω της περιόδου των μουσώνων. Αυτό σημαίνει ότι ο κόλπος παραμένει σχετικά ανέγγιχτος και ήσυχος σε σύγκριση με άλλες παραλίες και περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση. Υπάρχουν επίσης μοναδικοί βραχώδεις σχηματισμοί κατά μήκος της ακτής του, οι οποίοι ξεχωρίζουν εντυπωσιακά ανάμεσα στο πράσινο.