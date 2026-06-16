Δίκη για τα Τέμπη: Στο στάδιο των αιτημάτων η διαδικασία, αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης συγγενών, τραυματιών και του Δημοσίου, οι οποίες στρέφονται κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος