Εξαφανίστηκαν τα ραντάρ ταχύτητας από την Εθνική Οδό - Τι συνέβη;

Τον Μάιο του 2025, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Λαμία, λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια των Αφιδνών και ακριβώς πριν τα Σ.Ε.Α. Καπανδριτίου, εγκαταστάθηκαν τέσσερις κάμερες ταχύτητας τελευταίας τεχνολογίας πάνω σε πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων. Ο συγκεκριμένος άξονας δεν επιλέχθηκε τυχαία: είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εθνικές οδούς της χώρας, καθημερινά δέχεται ροές δεκάδων χιλιάδων οχημάτων και εξυπηρετεί μεταξύ άλλων τους 31.000 κατοίκους του Δήμου Ωρωπού, καθώς και τους εργαζόμενους της μεγάλης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων–Σχηματαρίου.

Ο εξοπλισμός που τοποθετήθηκε ήταν εντυπωσιακός από τεχνολογικής απόψεως. Οι τέσσερις κάμερες κάλυπταν και τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, μπορούσαν να καταγράφουν ταχύτητες έως 320 χλμ./ώρα με εξαιρετική ακρίβεια, ενώ διέθεταν δυνατότητα αναγνώρισης μάρκας, μοντέλου, κατηγορίας και χρώματος οχήματος — ώστε να βεβαιώνεται το κατάλληλο πρόστιμο στον υπεύθυνο. Πρόκειται για το ίδιο είδος συσκευών που χρησιμοποιεί και η Αττική Οδός, όπου 35 κάμερες σε 15 σημεία επιτηρούν ήδη έναν από τους πιο κρίσιμους άξονες της Αθήνας