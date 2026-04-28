Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Συνέλαβαν παρκαδόρους - Πολλαπλάσια τα πρόστιμα στους οδηγούς
Η σύλληψη τεσσάρων παρκαδόρων στη Βούλα την περασμένη Κυριακή έφερε και πάλι στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά εκατοντάδες οδηγούς...
Οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) πραγματοποίησαν στοχευμένη εξόρμηση και συνέλαβαν τρεις παρκαδόρους ηλικίας 25, 28 και 29 ετών, καθώς και τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Το «σύστημα» που εφάρμοζαν ήταν απλό: παραλάμβαναν τα αυτοκίνητα των πελατών, έδιναν αριθμημένα αποκόμματα και σταθμεύανε τα οχήματα σε δρόμους και πεζοδρόμια — επιστρέφοντάς τα αργότερα έναντι αμοιβής, χωρίς καμία απόδειξη.
Ποιος πληρώνει την κλήση;
Εδώ κρύβεται η μεγάλη παγίδα για τον ανυποψίαστο οδηγό. Όσο οι παρκαδόροι σταθμεύουν το αυτοκίνητό σε σημείο που απαγορεύεται, αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πρόστιμο παραμένει ο κάτοχος του οχήματος — και κανείς άλλος. Ο παρκαδόρος δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη, το κατάστημα επίσης. Ο λογαριασμός έρχεται στον ιδιοκτήτη.
