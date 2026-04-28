Συνέλαβαν παρκαδόρους - Πολλαπλάσια τα πρόστιμα στους οδηγούς

Οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) πραγματοποίησαν στοχευμένη εξόρμηση και συνέλαβαν τρεις παρκαδόρους ηλικίας 25, 28 και 29 ετών, καθώς και τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Το «σύστημα» που εφάρμοζαν ήταν απλό: παραλάμβαναν τα αυτοκίνητα των πελατών, έδιναν αριθμημένα αποκόμματα και σταθμεύανε τα οχήματα σε δρόμους και πεζοδρόμια — επιστρέφοντάς τα αργότερα έναντι αμοιβής, χωρίς καμία απόδειξη.

Ποιος πληρώνει την κλήση;

Εδώ κρύβεται η μεγάλη παγίδα για τον ανυποψίαστο οδηγό. Όσο οι παρκαδόροι σταθμεύουν το αυτοκίνητό σε σημείο που απαγορεύεται, αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πρόστιμο παραμένει ο κάτοχος του οχήματος — και κανείς άλλος. Ο παρκαδόρος δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη, το κατάστημα επίσης. Ο λογαριασμός έρχεται στον ιδιοκτήτη.