Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του, στάθμευσε το όχημα του στη ΛΕΑ και εγκατέλειψε το σημείο με ασφάλεια
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Σκάρφειας Φθιώτιδας.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, στο 188ο χιλιόμετρο το ΙΧ αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς και γρήγορα πήρε φωτιά. Ο οδηγός, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του, στάθμευσε το όχημα του στη ΛΕΑ και εγκατέλειψε το σημείο με ασφάλεια.
Λίγο αργότερα στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, και της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Περίπου στις 17:15 έφτασε οδική βοήθεια, που απομάκρυνε το αυτοκίνητο από την εθνική.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, στο 188ο χιλιόμετρο το ΙΧ αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς και γρήγορα πήρε φωτιά. Ο οδηγός, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του, στάθμευσε το όχημα του στη ΛΕΑ και εγκατέλειψε το σημείο με ασφάλεια.
Λίγο αργότερα στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, και της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Περίπου στις 17:15 έφτασε οδική βοήθεια, που απομάκρυνε το αυτοκίνητο από την εθνική.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα