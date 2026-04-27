Επεισόδια με χημικά και κρότου λάμψης στο Χαϊδάρι σε συγκέντρωση για τα Προσφυγικά, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χαϊδάρι Επεισόδια Προσφυγικά

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) στο Χαϊδάρι, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που πραγματοποιείται για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Αφορμή φέρεται να στάθηκε η  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να μην θέσει προς συζήτηση το θέμα των Προσφυγικών. 

Η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) ζητά την άμεση ακύρωση της προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Δ.ΥΠ.Α. και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όπως υποστηρίζουν, οι παρεμβάσεις που προωθούνται για την «αποκατάσταση» των πολυκατοικιών χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την εκκένωση της κοινότητας και τον βίαιο εκτοπισμό 400 κατοίκων, ανάμεσά τους 50 παιδιά, μετανάστες και συγγενείς καρκινοπαθών.

Δείτε βίντεο:

Best of Network

Δείτε Επίσης