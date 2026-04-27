Της έσπασε το χέρι για μια θέση πάρκινγκ
Βίαιο επεισόδιο ξέσπασε σε δρόμο της Θεσσαλονίκης όταν μια 22χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από μοτοσικλετιστή, μόνο και μόνο επειδή επιχείρησε να σταθμεύσει σε μια κενή θέση πάρκινγκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε ζητήσει από φίλη της να της κρατάει τη θέση μέχρι να φέρει το αυτοκίνητό της. Μόλις έφτασε και επιχείρησε να παρκάρει, εμφανίστηκε οδηγός αυτοκινήτου που της επιτέθηκε λεκτικά, δημιουργώντας ουρά πέντε οχημάτων πίσω της.
Εκείνη τη στιγμή παρενέβη και ένας μοτοσικλετιστής, γνωστός στην περιοχή, ο οποίος — σύμφωνα με περίοικους — συνηθίζει να σταθμεύει στη συγκεκριμένη θέση. Εκνευρισμένος από την καθυστέρηση, εξύβρισε και χτύπησε την κοπέλα. Η 22χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, φέρει κατάγματα στο χέρι.
Περίοικοι έσπευσαν να παράσχουν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.
