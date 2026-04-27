Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα και συνελήφθη
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία - Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας
Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν τα μετάνυχτα της Κυριακής οι αστυνομικοί στον Βόλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας οδηγώντας ΙΧ προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ένα αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.
