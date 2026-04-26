Άγνωστοι επιτέθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με βαριοπούλες και μπογιές
ΕΛΛΑΔΑ
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Υλικές ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μετά από επιδρομή αγνώστων που πραγματοποίησε με βαριοπούλες και μπογιές, ομάδα αγνώστων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αναφέρει: «Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, θραύοντας υαλοπίνακες με βαριοπούλα και εκτοξεύοντας μπογιές στον εξωτερικό χώρο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.



Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η επίθεση αυτή – όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών - συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Κλείσιμο
Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της.

Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία».
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης