Τρικάκια και μπογιές από τον Ρουβίκωνα στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη Τέμπη Ρουβίκωνας Στράτος Σιμόπουλος

Τρικάκια και μπογιές από τον Ρουβίκωνα στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Ο κ. Σιμόπουλος αναφέρει ότι το γραφείο του έγινε «για πολλοστή φορά» στόχος και δηλώνει ότι δεν πτοείται

Τρικάκια και μπογιές από τον Ρουβίκωνα στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Επίθεση με τρικάκια και συνθήματα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, εν ώρα λειτουργίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ίδιος.

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο φαίνονται τρικάκια στο πάτωμα με σύνθημα σχετικό με το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ σε άλλο σημείο του χώρου έχει γραφτεί με μπογιά το μήνυμα: «όλοι θα πληρώσετε το αίμα για τα Τέμπη. Ρουβίκωνας».

Ο κ. Σιμόπουλος αναφέρει ότι το γραφείο του έγινε «για πολλοστή φορά» στόχος, σημειώνοντας πως η σημερινή ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ήπια» σε σύγκριση με την προηγούμενη επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του.

Όπως υποστηρίζει, η «δικαιολογία» αυτή τη φορά ήταν «τα Τέμπη», ενώ εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται και η «απέχθεια» προς τις πολιτικές του απόψεις.

Κλείνοντας, ο βουλευτής δηλώνει: «Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι».

