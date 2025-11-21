Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τρικάκια και μπογιές από τον Ρουβίκωνα στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Τρικάκια και μπογιές από τον Ρουβίκωνα στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Ο κ. Σιμόπουλος αναφέρει ότι το γραφείο του έγινε «για πολλοστή φορά» στόχος και δηλώνει ότι δεν πτοείται
Επίθεση με τρικάκια και συνθήματα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, εν ώρα λειτουργίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ίδιος.
Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο φαίνονται τρικάκια στο πάτωμα με σύνθημα σχετικό με το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ σε άλλο σημείο του χώρου έχει γραφτεί με μπογιά το μήνυμα: «όλοι θα πληρώσετε το αίμα για τα Τέμπη. Ρουβίκωνας».
Ο κ. Σιμόπουλος αναφέρει ότι το γραφείο του έγινε «για πολλοστή φορά» στόχος, σημειώνοντας πως η σημερινή ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ήπια» σε σύγκριση με την προηγούμενη επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του.
Όπως υποστηρίζει, η «δικαιολογία» αυτή τη φορά ήταν «τα Τέμπη», ενώ εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται και η «απέχθεια» προς τις πολιτικές του απόψεις.
Κλείνοντας, ο βουλευτής δηλώνει: «Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι».
Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο φαίνονται τρικάκια στο πάτωμα με σύνθημα σχετικό με το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ σε άλλο σημείο του χώρου έχει γραφτεί με μπογιά το μήνυμα: «όλοι θα πληρώσετε το αίμα για τα Τέμπη. Ρουβίκωνας».
Ο κ. Σιμόπουλος αναφέρει ότι το γραφείο του έγινε «για πολλοστή φορά» στόχος, σημειώνοντας πως η σημερινή ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ήπια» σε σύγκριση με την προηγούμενη επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του.
Όπως υποστηρίζει, η «δικαιολογία» αυτή τη φορά ήταν «τα Τέμπη», ενώ εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται και η «απέχθεια» προς τις πολιτικές του απόψεις.
Κλείνοντας, ο βουλευτής δηλώνει: «Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι».
Ειδήσεις σήμερα
Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: 13χρονη πνίγηκε από τροφή, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Η μυθιστορηματική ζωή του Πάνου Μαρινόπουλου, του επιχειρηματία που λάτρεψε το ευ ζην
Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: 13χρονη πνίγηκε από τροφή, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Η μυθιστορηματική ζωή του Πάνου Μαρινόπουλου, του επιχειρηματία που λάτρεψε το ευ ζην
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα