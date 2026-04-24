Τέσσερις επιχειρήσεις διάσωσης 143 παράνομων μεταναστών σε Γαύδο και Σάμο
Συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα από το Νότιο Σουδάν και το Αζερμπαϊτζάν για διακίνηση μεταναστών και άλλες παραβάσεις
Τέσσερις ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης 143 παράνομων μεταναστών σε Γαύδο και Σάμο πραγματοποιήθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex τις τελευταίες ημέρες.
Ειδικότερα, το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) ένα σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 41 παράνομους μετανάστες (39 άνδρες και 2 γυναίκες) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και τους μετέφερε στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Παλαιόχωρας, με τη συνδρομή Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ). Στη συνέχεια οι παράνομοι μετανάστες οδηγήθηκαν με λεωφορείο, συνοδεία στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 18χρονος από το Νότιο Σουδάν για παράβαση του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση», του Ν. 5275/2026 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.
Επίσης, χθες το απόγευμα ένα σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 42 παράνομους μετανάστες (38 άνδρες και 3 γυναίκες και 1 ανήλικος) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και τους μετέφερε στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Παλαιόχωρας, με τη συνδρομή Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ). Από εκεί οι μετανάστες οδηγήθηκαν με λεωφορείο, συνοδεία στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Σε άλλη περίπτωση το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 42 παράνομους μετανάστες (όλοι άνδρες) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και τους μετέφερε στο λιμάνι «ΤΗΓΑΝΙ» της Παλαιόχωρας, με τη συνδρομή Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ). Στη συνέχεια οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, συνοδεία στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Το πρωί της Τετάρτης (22/4) το Λιμενικό της Σάμου ενημερώθηκε για ένα ταχύπλοο σκάφος που προσγειάλωσε στην ακτή «ΜΥΚΑΛΗ» νότια του νησιού, όπου αποβιβάστηκαν 18 παράνομοι μετανάστες (5 άνδρες, 7 γυναίκες και 6 ανήλικοι). Μετά από έρευνες στην περιοχή η Αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και προσήχθησαν δύο Αζερμπαϊτζανοί, ηλικίας 49 και 39 χρονών στην πόλη της Σάμου. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 49χρονος για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα» και του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπόλοιπων μεταναστών, που τους μετέφερε στην Ελλάδα έναντι το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ έκαστος. Συνελήφθη και ο 39χρονος για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διακίνηση» και του άρθρου 47 Π.Κ. «Απλή συνέργεια», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως συνεργός. Κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.
