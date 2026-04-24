Στον Πειραιά για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, αύριο το πρωί θα την επισκεφθούν Μητσοτάκης - Μακρόν

Δείτε βίντεο από την άφιξη της ελληνικής Belharra στο λιμάνι του Πειραιά

Κίμων», η οποία αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα του ελληνικού



Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Πειραιά συνδέεται με συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός



Δείτε το βίντεο με την άφιξη της φρεγάτας Κίμων στο λιμάνι του Πειραιά:







Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πρόκειται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί το 2021, σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.



Δείπνο για τον Μακρόν στο Προεδρικό με επιχειρηματίες και προσωπικότητες του πολιτισμού Η άφιξη του



Οι προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί, ενώ οι ηγέτες έχουν προσκληθεί μετά συζύγων. Η Μπριζίτ Μακρόν θα φτάσει σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα,



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι μόνος,



Κλείσιμο Ποιοι άλλοι θα δώσουν το παρών στο Προεδρικό Εκτός των ηγετών, στην Προεδρία έχουν προσκληθεί επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.



Παρόντες επίσης ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.



Ο κ. Μακρόν φέρνει επίσης μαζί του κάποιους υπουργούς, όπως τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και την υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδεύεται επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία.



Πρόσκληση για το Προεδρικό έχουν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ενώ ακόμα δεν έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους η Νάνα Μούσχουρη και η ηθοποιός Αριάνα Λαμπέντ. Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.



Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε σήμερα (24/4/2026) για πρώτη φορά η υπερσύγχρονη φρεγάτα «», η οποία αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού , προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του μεγέθους και της παρουσίας της.Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Πειραιά συνδέεται με συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να την επισκεφθούν.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πρόκειται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί το 2021, σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.Η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα για την υπογραφή της πενταετούς ανανέωσης της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας θα περιέχει και ένα επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο . Το προσκλητήριο από την Προεδρία αφορά περίπου 110 άτομα, πολιτικούς, επιχειρηματίες και πρόσωπα κοινής αποδοχής που σηματοδοτούν την ελληνογαλλική συνεργασία.Οι προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί, ενώ οι ηγέτες έχουν προσκληθεί μετά συζύγων. Η Μπριζίτ Μακρόν θα φτάσει σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, θα συναντηθεί με τον κ. Μακρόν που φτάνει από την Κύπρο στο αεροδρόμιο και μαζί θα μεταβούν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι μόνος, καθώς η Μαρέβα Μητσοτάκη παραμένει ακόμα στον Ευαγγελισμό , αν και σύντομα θα πάρει εξιτήριο. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου, η οποία κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και πάντα σε διακριτικό ύφος.Εκτός των ηγετών, στην Προεδρία έχουν προσκληθεί επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.Παρόντες επίσης ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.Ο κ. Μακρόν φέρνει επίσης μαζί του κάποιους υπουργούς, όπως τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και την υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδεύεται επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία.Πρόσκληση για το Προεδρικό έχουν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ενώ ακόμα δεν έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους η Νάνα Μούσχουρη και η ηθοποιός Αριάνα Λαμπέντ. Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.

Στο Προεδρικό αναμένεται να δώσουν το παρών επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα έχουν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, η γενική διευθύντρια L'Oréal Hellas Alessandra Delfini, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης και ο Τάσος Ροζολής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).



Τον κ. Μακρόν συνοδεύουν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.



Τέλος, θέση στο τραπέζι θα έχουν και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τους ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο διοικητικός διευθυντής του Ιδρύματος Νιάρχου Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείο Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινόπουλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου κ.α.



Το μενού επιμελείται ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας και κατά πληροφορίες θα περιλαμβάνει σούπα, σαλάτα και ψάρι.