Ζελένσκι από Αγία Νάπα: Τα €90 δισ. θα ενισχύσουν τον στρατό, την παραγωγή drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που παρέχει η Κύπρος στην Ουκρανία





Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις, το δάνειο ύψους €90 δισ. και το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι και τα δύο έχουν ουσιαστική σημασία για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη.







Όπως σημείωσε, η απόφαση αυτή είναι κρίσιμη για την επιβίωση της χώρας του, ιδιαίτερα μετά τον δύσκολο χειμώνα που προηγήθηκε, στη διάρκεια του οποίου η Ουκρανία δέχθηκε βαλλιστικές επιθέσεις και μαζικά χτυπήματα με drones.

Επεσήμανε ακόμη ότι έχει καταγραφεί πρόοδος στην αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, όμως η χώρα χρειάζεται επιπρόσθετους πόρους για να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα.







Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στάθηκε ιδιαίτερα και στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία να συνεχιστεί όχι μόνο η εφαρμογή των ήδη συμφωνημένων μέτρων αλλά και η προετοιμασία για το επόμενο πακέτο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στον πόλεμο και συνδέεται άμεσα με τη συνολική ασφάλεια της ηπείρου.



Κλείσιμο Ευχαριστίες προς την Κύπρο Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Β. Ζελένσκι στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που παρέχει η Κύπρος. Όπως είπε, επέλεξε να βρεθεί στην Κύπρο από την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας για να καταδείξει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.



«Ήθελα να είμαι εδώ και να δείξω ότι έχουμε ισχυρές σχέσεις με την Κύπρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική ημέρα τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη.



Σημείωσε ακόμη ότι εν μέσω πολέμου η προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια, όχι η οικονομία, ωστόσο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα ληφθούν και σημαντικές διμερείς αποφάσεις.



Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ευρωπαϊκή στήριξη σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Β. Ζελένσκι ήταν σαφής ότι η χώρα του χρειάζεται τη βοήθεια όλων των συμμάχων της.



Όπως είπε, η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος δωρητής της Ουκρανίας, αλλά οι ΗΠΑ παραμένουν αναγκαίες, ειδικά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αντιβαλλιστικής προστασίας.



«Κατά τη διάρκεια του πολέμου, χρειαζόμαστε τα πάντα και όλους», ανέφερε.



Ο στόχος της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του επιθυμεί την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό.



Τόνισε ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από τις αποφάσεις των κρατών μελών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει η αναγκαία πολιτική στήριξη για το άνοιγμα των σχετικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία είναι έτοιμη με έξι κεφάλαια και αναμένει τη στήριξη των εταίρων της για να προχωρήσει η διαδικασία.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα του, μέσα από την εμπειρία που έχει αποκτήσει εν καιρώ πολέμου, μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης.



Αναφορά στην Ουγγαρία Ερωτηθείς για την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία στην Ουγγαρία, ο Β. Ζελένσκι είπε ότι το ζήτημα δεν αφορά πρόσωπα, αλλά τις σχέσεις μεταξύ γειτονικών λαών.



Ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ουγγαρία πρέπει να έχουν ισχυρές και ειρηνικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να καλλιεργείται μίσος απέναντι στους γείτονες.



Συγχάρηκε τη νέα κυβέρνηση και δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Βουδαπέστη θα είναι πιο ανοιχτή απέναντι στο Κίεβο.



«Τα εδάφη είναι η ιστορία μας» Σε ερώτηση για τις πιέσεις που δέχεται η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο Ουκρανός Πρόεδρος απάντησε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο εδαφικές εκτάσεις.



Όπως είπε, για την Ουκρανία τα εδάφη συνδέονται με την ιστορία, τους ανθρώπους, τα παιδιά και τα σπίτια τους.

«Δεν είναι θέμα εδαφών. Μιλάμε για αξίες, για ανθρώπους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους», ανέφερε, απορρίπτοντας κάθε λογική που αντιμετωπίζει την παραχώρηση εδαφών ως απλή διευθέτηση.

