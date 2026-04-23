Προσχολική αγωγή: Το στοίχημα της ολιστικής ανάπτυξης από τα 2 έτη και η πρόληψη ως θεμέλιο

Η προσχολική εκπαίδευση αλλάζει επίπεδο - Πού στοχεύει το νέο πανελλαδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα «Υγιείς Καρδιές-Χαρούμενα Παιδιά-Δυνατός Πλανήτης»





Η συζήτηση γύρω από την προσχολική αγωγή στην Ελλάδα συχνά εγκλωβίζεται σε τεχνοκρατικά ζητήματα υποδομών και αδειοδοτήσεων, την ώρα που η ουσία βρίσκεται στην καθημερινή εμπειρία του παιδιού . Το νέο πρόγραμμα «Υγιείς Καρδιές-Χαρούμενα Παιδιά-Δυνατός Πλανήτης» επιχειρεί ν' αλλάξει αυτή τη λογική, φέρνοντας την πρόληψη και την ολιστική ανάπτυξη στο επίκεντρο, από τα πρώτα χρόνια ζωής.Ως σύμβουλος που παρακολουθεί στενά τη λειτουργία και την εξέλιξη των δομών προσχολικής ηλικίας, ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου , Μηχανολόγος Μηχανικός, Εξειδικευμένος Σύμβουλος Αδειοδότησης Βρεφονηπιακών Σταθμών, επισημαίνει, μιλώντας στο protothema.gr, ότι ο χώρος ενός παιδικού σταθμού δεν είναι απλώς ένα κτίριο που πληροί προδιαγραφές, αλλά το περιβάλλον όπου τίθενται οι βάσεις για τη μελλοντική πορεία του παιδιού.Το νέο πανελλαδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα «Υγιείς Καρδιές-Χαρούμενα Παιδιά-Δυνατός Πλανήτης» έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η πρόληψη δεν είναι μια θεωρητική έννοια για το μέλλον, αλλά μια καθημερινή βιωματική πράξη, που πρέπει να ξεκινά ήδη από την ηλικία των 2 ετών.Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι δεν αντιμετωπίζει το παιδί αποσπασματικά. Αντίθετα, ενώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο τη διατροφή, τη μάσηση, την αναπνοή, την κίνηση και την περιβαλλοντική συνείδηση.«Στο πλαίσιο της δουλειάς μου, βλέπω συχνά την ανάγκη για δομές που δεν προσφέρουν μόνο ασφάλεια, αλλά και τα κατάλληλα ερεθίσματα για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση σε λεπτομέρειες που συχνά παραβλέπουμε» τονίζει ο κ. Ευαγγελίου.Η σωστή μάσηση: Συνδέεται άμεσα με τη στοματοκινητική ανάπτυξη, την ομιλία και την αυτορρύθμιση του παιδιού.Η αναπνοή: Αντιμετωπίζεται ως εργαλείο συγκέντρωσης και σύνδεσης με το σώμα.Η βιωματική μάθηση: Μέσα από τη μικρομαγειρική, την ανακύκλωση και το παιχνίδι, οι έννοιες της υγείας και της οικολογίας γίνονται βίωμα και όχι στείρα γνώση.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία οποιασδήποτε παρέμβασης είναι η συνέπεια. Το πρόγραμμα «Υγιείς Καρδιές - Χαρούμενα Παιδιά, Δυνατός Πλανήτης» δεν σταματά στην πόρτα του παιδικού σταθμού. Μέσα από ειδικά εργαστήρια για γονείς, επιδιώκει να ευθυγραμμίσει το σχολικό με το οικογενειακό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι το παιδί λαμβάνει τα ίδια μηνύματα παντού.Η πρωτοβουλία αυτή, υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την υλοποίηση της ΕΟΣΙΠΑΙΣ, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2021-2027. Η επιστημονική επιμέλεια από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς διασφαλίζει ότι οι δράσεις είναι παιδοκεντρικές και ευθυγραμμισμένες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το συμπέρασμα είναι σαφές, καταλήγει ο εξειδικευμένος σύμβουλος: το μέλλον ενός παιδιού χτίζεται από την αρχή.



«Ως επαγγελματίες που διαμορφώνουμε το πλαίσιο λειτουργίας των προσχολικών δομών, οφείλουμε να στηρίζουμε προγράμματα, που μετατρέπουν την πρόληψη από θεωρία σε εμπειρία. Γιατί, τελικά, οι συνήθειες που αποκτά ένα παιδί σήμερα είναι αυτές που θα καθορίσουν την υγεία και την ευεξία του αύριο» καταλήγει.