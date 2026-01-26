Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Η αναμονή που «παγώνει» τον οικογενειακό προγραμματισμό, ποιες μπορεί να είναι οι μόνιμες λύσεις
Τι συμβαίνει, όταν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από την ΕΕΤΑΑ είναι επαναλαμβανόμενες; Απαντά ο Παναγιώτης Μ. Ευαγγελίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθμών
Το πρόγραμμα των voucher για την προσχολική αγωγή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στήριξης της ελληνικής οικογένειας.
Τι συμβαίνει, ωστόσο, όταν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) είναι επαναλαμβανόμενες; Αυτονόητα, τότε -και συχνά- δημιουργούν ένα «ντόμινο» προβλημάτων, που επηρεάζει από τους ιδιοκτήτες των σταθμών, μέχρι τους ίδιους τους γονείς.
Το protothema.gr απευθύνθηκε στον Παναγιώτη Μ. Ευαγγελίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθμών, για να μας εξηγήσει τα προβλήματα που δημιουργούνται και να αναζητήσουμε τις πιθανές λύσεις.
«Παρά τις καλές προθέσεις» λέει ο κ. Ευαγγελίου, το σύστημα χρηματοδότησης φαίνεται να «σκοντάφτει» σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Όταν οι πληρωμές προς τις δομές καθυστερούν, η πίεση μεταφέρεται άμεσα στην ποιότητα της καθημερινότητας. Οι σταθμοί καλούνται να καλύψουν λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσίες και προμήθειες χωρίς την απαραίτητη ρευστότητα, ενώ οι γονείς ανησυχούν για τη σταθερότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν τα παιδιά τους».
«Δεν πρόκειται» επισημαίνει, «απλώς για μια λογιστική εκκρεμότητα, αλλά για ένα ζήτημα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η συνέπεια στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει βιώσιμο και ελκυστικό».
Πού εντοπίζεται το πρόβλημα;
«Οι καθυστερήσεις συχνά αποδίδονται σε δυσλειτουργίες της πλατφόρμας, στην αργή διασταύρωση των στοιχείων ή στην αναμονή για την έγκριση κονδυλίων» παρατηρεί ο κ. Ευαγγελίου. Ωστόσο, επισημαίνει, στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, αυτές οι δικαιολογίες αρχίζουν να χάνουν τη δυναμική τους στα μάτια των πολιτών, που απαιτούν αμεσότητα.
Προτάσεις για μια οριστική λύση
«Τι μπορεί να γίνει, για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της αναμονής;» ρωτάμε. «Απαιτείται μια νέα προσέγγιση, που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης» σημειώνει ο εξειδικευμένος σύμβουλος, προτείνοντας ταυτόχρονα ορισμένες λύσεις, που θα μπορούσαν να είναι εφικτές.
- Αυτοματοποίηση των Πληρωμών: Σύνδεση του συστήματος παρουσιών με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης, ώστε η πληρωμή να εκτελείται εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου (π.χ. το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα).
- Δημιουργία Αποθεματικού «Ασφαλείας»: Η ΕΕΤΑΑ θα μπορούσε να διατηρεί ένα κεφάλαιο κίνησης, ώστε να καλύπτει τις δομές σε περιπτώσεις τεχνικών κωλυμάτων της κεντρικής χρηματοδότησης.
- Ψηφιακή Διαφάνεια: Ένα online «dashboard» όπου οι ιδιοκτήτες των σταθμών θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πληρωμή τους, μειώνοντας την αβεβαιότητα.
- Απλοποίηση Δικαιολογητικών: Περιορισμός της γραφειοκρατίας με κατάργηση περιττών εγγράφων που έχουν ήδη κατατεθεί ψηφιακά.
«Η στήριξη της προσχολικής ηλικίας είναι επένδυση στο μέλλον. Είναι απαραίτητο η ΕΕΤΑΑ και τα αρμόδια υπουργεία να δουν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ως στρατηγικούς συνεργάτες -και όχι ως απλούς παρόχους. Η ομαλή χρηματοδότηση δεν είναι αίτημα, είναι η αυτονόητη προϋπόθεση, προκειμένου να λειτουργήσει η κοινωνική πολιτική στην πράξη» καταλήγει ο Παναγιώτης Ευαγγελίου.
