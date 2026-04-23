Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης: «Προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών η δικογραφία»
«Δήλωσα παράσταση κατηγορίας για τη δικογραφία που πήγε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών - «Πυρά» κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή

Στον Άρειο Πάγο προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον Κώστα Καραμανλή, μετέβη ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης.

Ο κ. Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα.

«Δήλωσα παράσταση κατηγορίας για τη δικογραφία που πήγε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο. Είναι απαράδεκτη και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών το κατηγορητήριο γιατί είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος που αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστελέχωση του ΟΣΕ. Καμία αναφορά στο έγκλημα στα Τέμπη, καμία αναφορά ότι επί τόσα χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι θα γινόταν το δυστύχημα και όλες αυτές οι παραβλέψεις που γίνανε. Δηλαδή δεν συνέβησαν ποτέ τα Τέμπη για την ελληνική Βουλή, γιατί η ελληνική Βουλή έκρινε το κατηγορητήριο και πήγε ο Καραμανλής», τόνισε αρχικά.


Ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε ακολόυθως ότι «άκουσα ότι ο Καραμανλής δήλωσε ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα τον κυνηγούσαν. Εγώ έχω να πω ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο και όχι να έχει ένα Υπουργείο Μεταφορών, με όλο αυτό που συνέβη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο ανακριτής τον ενημέρωσε ότι έχουν δηλώσει παράσταση κατηγορίας και άλλοι συγγενείς και πως η διαδικασία της ανάκρισης είναι σε εξέλιξη.

«Πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή δικογραφία για τον Καραμανλή για να πάει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Απλά η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη προχωράει. Αυτή η λειτουργία της είναι... θέλουν να προχωρήσουνε. Άλλοι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατηγορητήριο είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος και μόνο για υποστελέχωση και χρηματοδότηση, τι άλλο να πούμε;» ανέφερε κλείνοντας ο Παύλος Ασλανίδης.
