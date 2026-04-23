Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Σκαραμαγκά - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης 23/4, με την βροχή που πέφτει να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο: Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και το Αιγάλεω, ενώ προς Κηφισιά από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέφεια.
Δείτε ΕΔΩ σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στους δρόμους
Την ίδια στιγμή, στο κόκκινο είναι η κίνηση και στην Αθηνών – Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, η Συγγρού στην άνοδο, η Ηλιουπόλεως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη, αλλά και σε αρκετά τμήματα σε Μεσογείων-Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο.
20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΣτην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει ως την Ηρακλείου, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 23, 2026
Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,
20'-25' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15'-20' στην έξοδο για Λαμία,
20'-25' από Μαραθώνος έως Κηφισίας,
20'-25' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
