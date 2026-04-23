Νοσοκομεία: Πότε θα γίνουν οι 850 νέες προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ
Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε 850 μόνιμες προσλήψεις γιατρών σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις ελλείψεις και τις νησιωτικές-άγονες περιοχές
Στην όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση των νοσοκομείων όλης της χώρας στοχεύει το Υπουργείο Υγείας με νέες προσλήψεις για μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Έως την άλλη εβδομάδα αναμένεται να βγει προκήρυξη για 850 μόνιμους γιατρούς, με τις αιτήσεις να ξεκινούν άμεσα και ταυτόχρονα να είναι ταχεία και η τοποθέτηση των γιατρών στις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Οι θέσεις που επιχειρείται να καλυφθούν είναι σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η προκήρυξη αφορά σχεδόν σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, με έμφαση σε εκείνες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κενά, όπως είναι για παράδειγμα οι παθολόγοι. Από τις θέσεις που επιδιώκει να καλύψει το Υπουργείο Υγείας αρκετές αφορούν στα νησιά τα οποία διαχρονικά παρουσιάζουν ελλείψεις. Το καλοκαίρι του 2026, βέβαια, δεν αποκλείεται να τα βρει πιο επανδρωμένα από ποτέ καθώς για την προσέλκυση των γιατρών δίνονται μια σειρά από οικονομικά και άλλα κίνητρα.
