SOS για ελλείψεις γιατρών – Ποιο νοσοκομείο «ξέμεινε» από παθολόγους
SOS για ελλείψεις γιατρών – Ποιο νοσοκομείο «ξέμεινε» από παθολόγους
Η έλλειψη παθολόγων στο ΕΣΥ έχει οδηγήσει σε εξάντληση των γιατρών, με χαρακτηριστικό περιστατικό την κατάρρευση γιατρού στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Το πρόβλημα ελλείψεων παθολόγων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) επανέρχεται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο με αφορμή την λιποθυμία γιατρού παθολόγου στο νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, έχει μείνει με τους μισούς παθολόγους σε σχέση με αυτούς που χρειάζεται.
Η Ομποσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει εξάντληση των παθολόγων που έχουν μείνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι σε μία Παθολογική Κλινική υπηρετεί αυτή τη στιγμή ένας γιατρός και ένας ακόμη με μετακίνηση, ενώ στη δεύτερη τρεις γιατροί, σε σύνολο δέκα οργανικών θέσεων ειδικευμένων παθολόγων. Όπως σημειώνεται, ακόμη και η πλήρης κάλυψη των θέσεων αυτών δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής.
Η Ομποσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει εξάντληση των παθολόγων που έχουν μείνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι σε μία Παθολογική Κλινική υπηρετεί αυτή τη στιγμή ένας γιατρός και ένας ακόμη με μετακίνηση, ενώ στη δεύτερη τρεις γιατροί, σε σύνολο δέκα οργανικών θέσεων ειδικευμένων παθολόγων. Όπως σημειώνεται, ακόμη και η πλήρης κάλυψη των θέσεων αυτών δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
