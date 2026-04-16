Πότε παρουσιάζονται στο στρατό οι ειδικευόμενοι γιατροί – Η αδικία που διορθώνει το νέο νομοσχέδιο

Μια αδικία για τους νέους γιατρούς και την υποχρέωσή τους για στράτευση διορθώνει το Υπουργείο Υγείας με ρύθμισή του που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, προτείνεται να δοθεί αναβολή στράτευσης έως το τέλος του 2027 σε γιατρούς που βρίσκονται σε διαδικασία ειδικότητας, η οποία μπορεί να διαρκεί έως το έτος που συμπληρώνουν τα 33 τους χρόνια. Παράλληλα, δίνεται δυνατότητα επαναφοράς αιτήσεων ειδικότητας σε όσους είχαν απορριφθεί ή δεν είχαν λάβει αναβολή από τον Ιανουάριο του 2026.

Το σημερινό πλαίσιο είχε διαμορφωθεί από νόμο του υπουργού κ. Νίκου Δένδια και είχε επιφέρει μεγάλη αναστάτωση τόσο στους νέους ιατρούς όσο και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων που έπρεπε να «στερηθούν» νέους γιατρούς προκειμένου να κάνουν το στρατιωτικό τους.



