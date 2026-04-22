Νεκρός δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο στη δυτική Αχαΐα
Συγκρούστηκαν ένα αγροτικό όχημα και ένα δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας
Τραγωδία αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη δυτική Αχαΐα, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το tempo24.gr το δυστύχημα έγινε στον δρόμο Νιφορέικα προς Καλαμάκι. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου.
Έρευνα για τα αίτια του συμβάντος ενεργούν οι τοπικές αστυνομικές Αρχές.
