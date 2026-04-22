Όλο το χρονικό της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, ο αυτόχειρας καταγράφηκε από κάμερες της περιοχής
Η ΕΛΑΣ εκτιμά πως η Ελευθερία δολοφονήθηκε το πρωί της Κυριακής, την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της - Ο 40χρονος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αλλάζει οχήματα προτού εγκαταλείψει το Honda της 43χρονης στο οποίο η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή
Καρέ καρέ έχουν καταγράψει τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου τις κινήσεις του αυτόχειρα πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη που την Τετάρτη (22/4) εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε χωράφι στο χωριό Αγία Βαρβάρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, βάσει των στοιχείων, εκτιμάται ότι η 43χρονη δολοφονήθηκε από τον 40χρονο το πρωί της Κυριακής (19/4) όταν η οικογένειά της έχασε τα ίχνη της.
Όλα ξεκίνησαν στις 11:00 το πρωί της Κυριακής, όταν ο 40χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα έφτασε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου, όπου και συνάντησε την Ελευθερία Γιακουμάκη. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν μία ώρα μετά να βαδίζει πεζή στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών. Από εκεί, κάλεσε ταξί στο οποίο επιβιβάστηκε και μετέβη στο σπίτι τους στις Μαλάδες.
Στη συνέχεια ο 40χρονος οδηγώντας ένα Smart, επέστρεψε στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα και από εκεί έφυγε με το αυτοκίνητο της 43χρονης, κινήθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών με κατεύθυνση την Αγία Βαρβάρα, δηλαδή την περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη.
Από την έρευνα των αστυνομικών και υλικό από κάμερα ασφαλείας πρατηρίου καυσίμων διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο της 43χρονης κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Στις 13:13 καταγράφεται από κάμερα πεζός να καλεί ταξί το οποίο επιβιβάζεται και επιστρέφει εκεί όπου είχε αφήσει το Smart, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου όπου είχε συναντήσει την 43χρονη.
Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της Ελευθερίας, ο αδερφός της και άλλοι συγγενείς, που βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Οι στενοί συγγενείς της άτυχης μητέρας σφιχταγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους.
Το protothema.gr δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα το αυτοκίνητο της Ελευθερίας:
Λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, εστάλη από το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη στα παιδιά της που επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα». Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.
Με τραύμα από πυροβόλο όπλο η σορός της ΕλευθερίαςΗ σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας φέροντας τραύμα από όπλο. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.
Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός εχθές (21/4) στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκλήσι και σε ένα κοίλωμα του βράχου ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα. Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών και είχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του.
Βίντεο από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη:
