Ξέσπασαν σε λυγμούς οι συγγενείς της Ελευθερίας Γιακουμάκη μετά τον εντοπισμό της σορού της
Ξέσπασαν σε λυγμούς οι συγγενείς της Ελευθερίας Γιακουμάκη μετά τον εντοπισμό της σορού της
Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής
Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή (19/4) και το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.
Η σορός της 43χρονης εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ, φέροντας τραύμα από όπλο.
Τραγικές φιγούρες η οικογένειά της, τα παιδιά και ο αδερφός της που βρέθηκαν στο σημείο και ξέσπασαν σε λυγμούς μη μπορώντας να πιστέψουν το τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα.
Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.
Φωτογραφίες: patris.gr, creta24.gr
Η σορός της 43χρονης εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ, φέροντας τραύμα από όπλο.
Τραγικές φιγούρες η οικογένειά της, τα παιδιά και ο αδερφός της που βρέθηκαν στο σημείο και ξέσπασαν σε λυγμούς μη μπορώντας να πιστέψουν το τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα.
Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.
Φωτογραφίες: patris.gr, creta24.gr
