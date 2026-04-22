«Θα σε καλέσω αργότερα»: Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη από το κινητό της Γιακουμάκη στον γιο της πριν χαθούν τα ίχνη της
«Θα σε καλέσω αργότερα»: Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη από το κινητό της Γιακουμάκη στον γιο της πριν χαθούν τα ίχνη της

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο εντοπισμός του λευκού αυτοκινήτου της 43χρονης, καθώς μπορεί να αποκαλύψει τη διαδρομή που ακολούθησε

«Θα σε καλέσω αργότερα»: Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη από το κινητό της Γιακουμάκη στον γιο της πριν χαθούν τα ίχνη της
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Σε ένα φαινομενικά απλό, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο εστιάζουν οι αρχές στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας στην Κρήτη: το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη από το κινητό της προς τον γιο της, με τη φράση «Θα σε καλέσω αργότερα».

Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν ήταν η ίδια που έκλεισε το τηλέφωνο ή αν το κινητό της χρησιμοποιήθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί αναλύουν τα δεδομένα από το στίγμα της συσκευής, τα οποία τοποθετούν το κινητό σε μια ευρύτερη ζώνη που εκτείνεται από τη Δάφνη έως τους Αθανάτους, με βασικό σημείο αναφοράς την περιοχή του Γιούχτα. Η διαδρομή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη των ερευνών.

Στο «κάδρο» των ερευνών παραμένουν και οι τελευταίες κινήσεις του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε εξωκλήσι της περιοχής, με καραμπίνα δίπλα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, μετά την κατάθεσή του δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά κινήθηκε προς την περιοχή των Αθανατών, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι εκεί ενδέχεται να βρίσκεται κάποιο καθοριστικό στοιχείο.

Το σημείο που έβαλε τέλος στη ζωή του ο 40χρονος:


Το ενδιαφέρον των ερευνών συγκεντρώνεται πλέον στο λεγόμενο «τρίγωνο» ΓιούχταςΑθάνατοιΔάφνη, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε γειτονικές περιοχές, όπως οι Βασιλειές. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο εντοπισμός του λευκού αυτοκινήτου της 43χρονης, καθώς μπορεί να αποκαλύψει τη διαδρομή που ακολούθησε και τα σημεία από τα οποία πέρασε.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το όχημα να έχει αποκρυφθεί, γι’ αυτό και αναζητούνται καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, αλλά και κάθε διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη του.

Οι έρευνες από αστυνομικές δυνάμεις και ειδικά κλιμάκια συνεχίζονται εντατικά, με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης

