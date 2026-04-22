Στο ξωκλήσι που επισκεπτόταν μαζί με την Ελευθερία Γιακουμάκη έδωσε τέλος στη ζωή του ο πρώην σύντροφός της

Συγγενείς της 43χρονης λένε στο protothema.gr με βεβαιότητα ότι δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ από τις ζωές των παιδιών της χωρίς να τους ενημερώσει - Ο άνδρας που έδωσε τέλος στη ζωή του είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο και ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού

