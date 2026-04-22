«Όχι» στην αυξημένη μοριοδότηση πολύτεκνων εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας, πώς διορίζονται σήμερα

Κατηγορηματική εμφανίζεται η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απέναντι σε προτάσεις για ευνοϊκότερη μεταχείριση των πολύτεκνων εκπαιδευτικών , διαμηνύοντας, ότι δεν εξετάζεται καμία αλλαγή στο υφιστάμενο σύστημα διορισμών. Η απάντηση δόθηκε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ, Μάνου Κόνσολα , ο οποίος έθεσε ζήτημα ενίσχυσης της μοριοδότησης για υποψήφιους με προστατευόμενα τέκνα.Πιο αναλυτικά, στην τοποθέτησή της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη , υπερασπίζεται πλήρως το ισχύον πλαίσιο του νόμου 4589/2019, ξεκαθαρίζοντας ότιΌπως επισημαίνει, το σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων και κοινωνικών παραμέτρων, δίνοντας, ωστόσο, σαφή προτεραιότητα στην επιστημονική επάρκεια και την επαγγελματική εμπειρία.Με βάση το ισχύον μοντέλο, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) μέσω μοριοδότησης, που περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:, τηνκαι ταΕιδικότερα, η προϋπηρεσία αποτιμάται με μία μονάδα ανά μήνα και ανώτατο όριο τους 120 μήνες, ενώ ισόποσα – έως 120 μόρια – μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος από τίτλους σπουδών. Στα κοινωνικά κριτήρια εντάσσεται και ο αριθμός των τέκνων, με τρία μόρια για κάθε παιδί, καθώς και προβλέψεις για αναπηρία του ίδιου ή μέλους της οικογένειας. Παράλληλα, μοριοδοτούνται πρόσθετα προσόντα, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και η πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής.Η υπουργός υπογραμμίζει, ότι η πρόνοια για την οικογένεια είναι ήδη ενσωματωμένη στο σύστημα, χωρίς όμως να υπερισχύει των βασικών αξιοκρατικών κριτηρίων. Όπως αναφέρει, η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τον στόχο της διασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, μέσω της στελέχωσης των σχολείων με εκπαιδευτικούς, που διαθέτουν τόσο εμπειρία όσο και ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο.Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η επίκληση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας . Με αποφάσεις της Ολομέλειας (407-409/2023), το ανώτατο δικαστήριο έχει κρίνει ότι το ισχύον σύστημα δεν παραβιάζει τη συνταγματική προστασία των πολυτέκνων.Αντιθέτως, αναγνωρίζει ότι ο νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το εύρος και τη μορφή των μέτρων στήριξης, τα οποία μπορεί να εκτείνονται πέρα από τη διαδικασία διορισμών.Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση των τέκνων λειτουργεί ήδη ως ένδειξη κοινωνικής μέριμνας, χωρίς να αναιρεί τον βασικό προσανατολισμό προς την αξιοκρατία.Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την πλευρά του, ο ερωτών βουλευτής είχε αναδείξει το δημογραφικό ως μείζον εθνικό ζήτημα, συνδέοντάς το με την ανάγκη ενίσχυσης της οικογένειας μέσω συγκεκριμένων πολιτικών κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την αύξηση των μορίων για κάθε προστατευόμενο τέκνο, αλλά και τη δημιουργία ξεχωριστής διαδικασίας διορισμού που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις πρακτικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι. Όπως επισημάνθηκε, η συγκέντρωση υψηλής προϋπηρεσίας προϋποθέτει διαρκείς μετακινήσεις ανά την επικράτεια, συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά, γεγονός που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο για οικογένειες με πολλά παιδιά, τόσο λόγω κόστους όσο και λόγω των συνθηκών διαβίωσης.Παρά τις επισημάνσεις αυτές, το υπουργείο παραμένει αμετακίνητο, καθώς το υφιστάμενο σύστημα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ισορροπία: αφενός ενσωματώνει κοινωνικά κριτήρια, αφετέρου διατηρεί στο επίκεντρο την αξιολόγηση προσόντων και εμπειρίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται ότι το σύστημα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Αγωγής και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.



Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επικαιροποίησης των πινάκων συνεχίζεται μέσω νέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, ενώ αναμένονται και επόμενοι κύκλοι για τη γενική εκπαίδευση. Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει αμετάβλητο το υφιστάμενο πλαίσιο, εστιάζοντας στη διατήρηση μιας ισορροπίας, όπου η κοινωνική πολιτική συνυπάρχει με την αξιοκρατία, χωρίς όμως να την υποκαθιστά.