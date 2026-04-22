Συνελήφθη 33χρονος στην Ζάκυνθο για ενδοοικογενειακή βία: Γρονθοκόπησε την 43χρονη πρώην του και προσπάθησε να χτυπήσει αστυνομικούς
Ο 33χρονος κρυβόταν και διέφευγε της σύλληψης από την Δευτέρα το απόγευμα, όταν και έγινε εις βάρος του η καταγγελία

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στη Ζάκυνθο, προχώρησαν χθες μέλη της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Ο συλληφθείς διέφευγε της σύλληψης από την Δευτέρα το απόγευμα, όταν και έγινε εις βάρος του η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύντροφό του.

Η 43χρονη, επίσης Ζακυνθινή, κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας τον 33χρονο ότι την εξύβρισε, την απείλησε και την γρονθοκόπησε, μέσα στο σπίτι της στο Καλλιτέρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 33χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, καθώς αποπειράθηκε να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας έτσι να διαφύγει. Τελικά, συνελήφθη μία μέρα μετά, χθες στις 17.30, στην ευρύτερη περιοχή του Καλλιτέρου.
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

