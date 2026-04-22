Νεαρός έβγαλε όπλο και απείλησε υπαλλήλους καθαριότητας στη Νέα Ιωνία
Λεκτική επίθεση και απειλές από έναν νεαρό δέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης υπάλληλοι καθαριότητας στη Νέα Ιωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 4.40 όταν το απορριμματοφόρο με τους υπαλλήλους βρισκόταν επί της οδού Βοσπόρου.
Τότε, όπως ανέφερε στις Αρχές ένας 53χρονος εργαζόμενος, τους προσέγγισε ένας νεαρός και τους επιτέθηκε φραστικά γιατί, όπως τους είπε, χτύπησαν με έναν κάδο το αυτοκίνητό του.
Στη συνέχεια τους έδειξε επιδεικτικά ένα όπλο που έφερε στη ζώνη του, μπήκε στο αυτοκίνητο (δεν έφερε πινακίδες) και αποχώρησε.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη.
