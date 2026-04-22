H Λάουρα Κοβέσι επισκέπτεται σήμερα Φλωρίδη, Πιερρακάκη και Χρυσοχοΐδη πριν πάει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο επίκεντρο των επαφών η παράταση της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων και οι εξελίξεις γύρω από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ





Οι επόμενοι σημερινοί σταθμοί-συναντήσεις της κυρίας Κοβέσι είναι με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ αύριο Πέμπτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου) και θα απαντήσει στα ερωτήματα του δημοσιογράφου Παύλου Τζίμα.







Η συνάντηση της κυρίας Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης κλείστηκε προ καιρού, χωρίς ωστόσο να έχει ενημερώσει το λόγο για τον οποίο ζήτησε την συνάντηση, δηλαδή, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα. Κατά την σημερινή επίσκεψη της κυρία Κορβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, θα παραβρεθεί και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.



Κατά την επίσκεψη της κυρίας Κορβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένεται να τεθεί το θέμα της παράτασης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, θητεία η οποία λήγει στην λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή στην εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου.







Ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει απευθύνει από τον περασμένο Δεκέμβριο ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.



Με την σειρά του ο κ. Φλωρίδης, απέστειλε τα ερωτήματα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής, το οποίο αναμένεται να συνέλθει για το θέμα αυτό μέσα στον επόμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί μέχρι στιγμής, η ακριβείς ημερομηνία.



Η παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων από το Κολέγιο, μετά από πρόταση της κυρίας Κοβέσι, έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, για το κατά πόσο μπορεί μονομερώς να γίνει αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Σύμφωνα με έγκυρους κύκλους, τόσο του Αρείου Πάγου όσο και της Εισαγγελίας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η αρμοδιότητα για την τοποθέτηση αλλά και την παράταση της θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, ανήκει αποκλειστικά στο ΑΔΣ σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 90) και τη νομοθεσία (άρθρο 5 νόμου 4786/2021 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας).



Πάντως, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έχει ζητήσει συνάντηση ούτε με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ούτε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Υπενθυμίζεται ότι στο ΑΔΣ συμμετέχουν τόσο η πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.



«Το θέμα της παράτασης ή όχι της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο δεν είναι στα χέρια ούτε του υπουργείου Δικαιοσύνης, ούτε της Κυβέρνησης, αλλά στην κρίση της σύνθεσης των μελών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβούλιου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ) του Αρείου Πάγου», θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σε περίπτωση κατά την οποία τεθεί θέμα από την πλευρά της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι κατά την σημερινή επίσκεψη της στο υπουργείο Δικαιοσύνης.Οι επόμενοι σημερινοί σταθμοί-συναντήσεις της κυρίας Κοβέσι είναι με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ αύριο Πέμπτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου) και θα απαντήσει στα ερωτήματα του δημοσιογράφου Παύλου Τζίμα.Η επίσκεψη της κυρίας Κοροβέσι στα τρία αυτά υπουργεία συμπίπτει με την ημέρα που θα συζητηθεί στην Βουλή το ζήτημα της άρσης ή μη της ασυλίας των βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , σύμφωνα με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.Η συνάντηση της κυρίας Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης κλείστηκε προ καιρού, χωρίς ωστόσο να έχει ενημερώσει το λόγο για τον οποίο ζήτησε την συνάντηση, δηλαδή, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα. Κατά την σημερινή επίσκεψη της κυρία Κορβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, θα παραβρεθεί και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.Κατά την επίσκεψη της κυρίας Κορβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένεται να τεθεί το θέμα της παράτασης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, θητεία η οποία λήγει στην λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή στην εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου.Ένα από τα καυτά θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα είναι αφενός οι δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και αφετέρου η ομόφωνη απόφαση του Κολεγίου των ευρωπαίων εισαγγελέων στο Λουξεμβούργο, για 5ετη παράταση της θητεία τριών επίμαχων Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων.Ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει απευθύνει από τον περασμένο Δεκέμβριο ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.Με την σειρά του ο κ. Φλωρίδης, απέστειλε τα ερωτήματα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής, το οποίο αναμένεται να συνέλθει για το θέμα αυτό μέσα στον επόμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί μέχρι στιγμής, η ακριβείς ημερομηνία.Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ότι το θέμα της παράτασης ή όχι της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων δεν είναι πλέον στην αρμοδιότητα ούτε του υπουργού Δικαιοσύνης, ούτε της Κυβέρνησης, αλλά στην κρίση της σύνθεσης των μελών του ΑΔΣ τα οποία θα κληθούν να αποφασίσουν.Η παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων από το Κολέγιο, μετά από πρόταση της κυρίας Κοβέσι, έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, για το κατά πόσο μπορεί μονομερώς να γίνει αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Σύμφωνα με έγκυρους κύκλους, τόσο του Αρείου Πάγου όσο και της Εισαγγελίας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η αρμοδιότητα για την τοποθέτηση αλλά και την παράταση της θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, ανήκει αποκλειστικά στο ΑΔΣ σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 90) και τη νομοθεσία (άρθρο 5 νόμου 4786/2021 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας).Πάντως, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έχει ζητήσει συνάντηση ούτε με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ούτε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Υπενθυμίζεται ότι στο ΑΔΣ συμμετέχουν τόσο η πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Έχει γίνει και στο παρελθόν Οι ίδιοι κύκλοι, οι οποίοι για ευνόητους λόγους, κρατούν την ανωνυμία τους, υπενθύμιζαν ότι ανάλογο περιστατικό είχε ανακύψει και κατά το παρελθόν με την παράταση της θητείας Έλληνα Ευρωεισαγγελέα.



Τότε η κυρία Κοβέσι, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον και ασκούσε πιέσεις για να εγκρίνει το ΑΔΣ την παράταση της θητείας συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού. Μάλιστα, είχε τεθεί θέμα casus belli (αφορμή πολέμου) σε περίπτωση κατά την οποία το αίτημα παράτασης της θητείας δεν γινόταν δεκτό από το ΑΔΣ.



Παρ΄ όλα αυτά το ΑΔΣ δεν προέβη σε παράταση της θητείας του συγκεκριμένου Έλληνα Ευρωεισαγγελέα. Από τότε όμως ξεκίνησαν από την πλευρά της Ευρωεισαγγελίας, οι αμφισβητήσεις ως προς τα προσόντα των προσώπων που είχε αποφασίσει το ΑΔΣ να υπηρετήσουν στο Λουξεμβούργο.