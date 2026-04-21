Νεκρός 67χρονος στην Κοζάνη από αυτοσχέδιο μηχανισμό σε λαγούμι τυφλοπόντικα
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Νεκρός Χωράφια

2 ΣΧΟΛΙΑ
Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Κοζάνης - Κρόκου, όταν 67χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ο άνδρας με καταγωγή από το Λιβαδερό Σερβιών φέρεται να επιχειρούσε να τοποθετήσει αυτοσχέδια «πιστόλα» σε λαγούμι τυφλοπόντικα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης και όπλισης του μηχανισμού σημειώθηκε το συμβάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να χάσει πολύ αίμα.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που για πάνω από μία ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ, άφησε την τελευταία του πνοή.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ξεκίνησε ήδη το αστυνομικό τμήμα Κοζάνης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης