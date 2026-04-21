Τα σχολεία της ομογένειας τιμούν τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Τα σχολεία της διασποράς συμμετέχουν σε διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Τα σχολεία της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης τιμούν το Μεσολόγγι - 200 χρόνια από την Έξοδο», που θα πραγματοποιηθεί 24 Απριλίου 2026 από τις 18:00 έως τις 20:45 (ώρα Ελλάδας), παρουσιάζοντας θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις, εικαστικές δημιουργίες και ψηφιακές παρουσιάσεις
Διεθνή διάσταση αποκτά η επέτειος των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου μέσα από μια σημαντική πρωτοβουλία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας της Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία γεγονότα της ελληνικής ιστορίας.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Τα σχολεία της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης τιμούν το Μεσολόγγι - 200 χρόνια από την Έξοδο», θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:45 (ώρα Ελλάδας), και φιλοδοξεί να ενώσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και φορείς του ελληνισμού από κάθε γωνιά του κόσμου.
Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της εκπαίδευσης στη διατήρηση και μετάδοση αυτής της μνήμης, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές της διασποράς, ενώνοντας την ιστορία με τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δε παιδαγωγική και συμβολική αξία του προγράμματος αποτελεί μία πολυφωνική σύνθεση θεσμικού λόγου, επιστημονικής τεκμηρίωσης και βιωματικής μαθητικής έκφρασης.
Το κύρος της διοργάνωσης ενισχύεται από τις προσωπικότητες, που θα απευθύνουν χαιρετισμό: ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ἐλπιδοφόρος, η κ.Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κ.Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ.Σπύρος Διαμαντόπουλος, Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο κ. Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ο κ. Κωνσταντίνος Βελέντζας, πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό / Μουσείου Φιλελληνισμού και η κ. Στέλλα Κοκόλη Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Οι παρεμβάσεις αυτές λειτουργούν ως πολιτικός, πολιτισμικός και εκπαιδευτικός «χάρτης» της σημασίας του Μεσολογγίου σήμερα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή σχολείων από την Ι.Π. του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, που θα παρουσιάσουν ενιαίο βίντεο, συνδέοντας τον τόπο της ιστορικής θυσίας με την παγκόσμια ελληνική κοινότητα και προσδίδοντας αυθεντικότητα και τοπική διάσταση στην εκδήλωση.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ, της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Δήμου Μεσολογγίου, με την πολυεπίπεδη αυτή υποστήριξη να υπογραμμίζει τη σημασία της επετείου όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τον απανταχού ελληνισμό.
Τον συντονισμό και την παρουσίαση θα έχει η δημοσιογράφος της ERT Ελίνα Κολύβα. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube εδώ δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να την παρακολουθήσει από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά με σχόλια και ερωτήσεις, ενισχύοντας τον διαδραστικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.
Η ιστορία μέσα από την εκπαίδευσηΚεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η διακεκριμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, η οποία αναμένεται να φωτίσει τη σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου όχι μόνο ως στρατιωτικό και ιστορικό γεγονός, αλλά και ως σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας με παγκόσμιο αντίκτυπο, αναδεικνύοντας έτσι τη σύνδεση του παρελθόντος με τη σύγχρονη συλλογική ταυτότητα.
Τα σχολεία της διασποράς παρουσιάζουν την Έξοδο του ΜεσολογγίουΗ συμβολή των σχολείων αποτελεί τον πυρήνα της διοργάνωσης. Κάθε Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης καθώς και το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής θα παρουσιάσουν βιντεοσκοπημένο υλικό διάρκειας 5-7 λεπτών από δράσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας πώς η νέα γενιά προσεγγίζει δημιουργικά την ιστορική μνήμη. Μέσα από θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις, εικαστικές δημιουργίες και ψηφιακές παρουσιάσεις, οι μαθητές της ομογένειας θα μεταφέρουν το μήνυμα του Μεσολογγίου σε ένα σύγχρονο, διεθνές περιβάλλον.
