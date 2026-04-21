Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας, επιχειρούν 52 πυροσβέστες και ένα αεροσκάφος
Σε εξέλιξη η φωτιά στη νότια Ηλεία, στη μάχη υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ - Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι - Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4)  σε δασική έκταση στο χωριό Λέπρεο Ηλείας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και ένα αεροσκάφος. Παρέχουν συνδρομή υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.



Το ημιορεινό χωριό Λέπρεο βρίσκεται προς τα νότια όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας σε απόσταση 16 χλμ. ΝΑ. από τη Ζαχάρω, 48 χλμ. ΝΑ. από τον Πύργο και 28 χλμ. Β.-ΒΑ. από την Κυπαρισσία.
Best of Network

Δείτε Επίσης