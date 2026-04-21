Τα νησιά «αναζητούν» γιατρούς: Προσφέρουν δωρεάν στέγη και επιδόματα
Οι δήμοι και το Υπουργείο Υγείας προσφέρουν οικονομικά και άλλα κίνητρα (στέγαση, σίτιση) για να προσελκύσουν γιατρούς σε νησιά με ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού
Με γενναία «πακέτα» κινήτρων οι δήμοι μικρών και όχι μόνο νησιών επιχειρούν να στελεχώσουν με μόνιμο ιατρικό προσωπικό τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά τους Ιατρεία. Η αναζήτηση γιατρών για τα νησιά είναι ασταμάτητη από πλευράς Υπουργείου Υγείας και Υγειονομικών Περιφερειών και όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η επισκεψιμότητα των νησιών ανεβαίνει, αλλά και όλο το χρόνο μιας και οι νησιώτες είναι συχνά αποκομμένοι υγειονομικά.
Το Υπουργείο Υγείας προσφέρει ήδη κίνητρα για μετακινήσεις γιατρών τους θερινούς μήνες, καθώς επίσης και για το μόνιμο προσωπικό μέσω κινήτρων που αφορούν σε άγονες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, μια δωρεά «μαμούθ» του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» έρχεται να πριμοδοτήσει με 1.500 ευρώ το μήνα – επιπλέον των μηνιαίων απολαβών – 80 γιατρούς σε 47 νησιά.
