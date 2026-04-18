Επεισοδιακή νύχτα στην Αττική με καταδιώξεις και συλλήψεις σε Κηφισό και Αρτέμιδα, οδηγοί έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα
46χρονος στον Κηφισό έτρεχε μεθυσμένος με 200 χιλιόμετρα - Στην Αρτέμιδα, οδηγός μοτοσικλέτας έτρεχε σε στενούς δρόμους
Σκηνές έντονης αστυνομικής δράσης εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στην Αττική, με καταδιώξεις υψηλών ταχυτήτων σε κεντρικούς δρόμους, αλλά και συλλήψεις οδηγών που αγνόησαν σήματα ελέγχου.
Στη λεωφόρο Κηφισού, τα ξημερώματα, ένας 46χρονος οδηγός προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών όταν κινήθηκε με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 200 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το όριο είναι 120. Σύμφωνα με την Τροχαία, ο άνδρας πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια.
Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντόπισαν το όχημα και ξεκίνησαν διακριτική παρακολούθηση με μοτοσικλέτα και περιπολικό, πριν εξελιχθεί σε καταδίωξη. Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε στο Περιστέρι, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό και να προχωρήσουν σε έλεγχο. Σε έλεγχο με αλκοολόμετρο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημα κατασχέθηκε και ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σε δεύτερο περιστατικό, στην Αρτέμιδα, νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας κινείτο με υπερβολική ταχύτητα σε στενούς δρόμους, χωρίς να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Τελικά συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.
