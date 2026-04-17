«Με αναδημοσίευσε ο υπουργός Υγείας και με έγραψε το protothema.gr και δεν είναι τρολιά, τι ζω!»: Το νέο βίντεο της Αμερικανίδας που αποθέωσε το ΕΣΥ
Η Γουίτνει, που ζει στη χώρα μας εδώ και 20 χρόνια, μοιράστηκε με τους followers της την έκπληξη που δοκίμασε όταν κάποιος στα σχόλια την ενημέρωσε ότι ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας είχε κάνει repost το βίντεό της και ότι έγινε αναπαραγωγή του στο protothema.gr
Η Γουίτνει, που ζει στη χώρα μας εδώ και 20 χρόνια, μοιράστηκε με τους followers της την έκπληξη που δοκίμασε όταν κάποιος στα σχόλια την ενημέρωσε ότι ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας είχε κάνει repost το βίντεό της και ότι έγινε αναπαραγωγή του στο protothema.gr. Στο βίντεο αναφερόταν για την πλύση εγκεφάλου που έχουν υποστεί οι συμπατριώτες της Αμερικανοί για το εκεί σύστημα υγείας και τις τεράστιες διαφορές που έχει με το ελληνικό, για το οποίο είπε τα καλύτερα.
Αρχικά δεν το πίστεψε και νόμιζε ότι ήταν κάποια... τρολιά όπως είπε. «Κάποιος μπήκε στα σχόλιά μου και μου είπε ότι ο Έλληνας Υπουργός Υγείας είχε μοιραστεί το βίντεό μου και ότι εμφανιζόμουν στο Protothema. Ήμουν στο σπίτι της κουμπάρας μου και της ζήτησα να το ψάξει, γιατί ήμουν πεπεισμένη ότι ήταν κάποιος τρολ. Δεν ήταν τρολ» είπε η Αμερικανίδα και συστήθηκε: «Αν είστε καινούργιοι εδώ – είμαι η Whitney. Είμαι Αμερικανίδα και ζω στην Ελλάδα πάνω από 20 χρόνια. Δημιούργησα το The Local Edit για να βοηθήσω τους Αμερικανούς να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική ιατρική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης στη Θεσσαλονίκη, με κόστος πολύ χαμηλότερο από αυτό που θα πλήρωναν στην πατρίδα τους. Οι Έλληνες στα σχόλια κατάλαβαν αμέσως. Πρόκειται για την ιδιωτική ιατρική. Και η ιδιωτική ιατρική εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό».
Δείτε το νέο βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι χθες η εν λόγω Αμερικανίδα, η οποία ζει στην Ελλάδα, είχε κάνει μια ανάρτηση την οποία
αναδημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με το εξής σχόλιο: «Άλλο ένα βίντεο από μία Αμερικανίδα που συγκρίνει το σύστημα Υγείας των ΗΠΑ με το ΕΣΥ και γκρεμίζει όλους τους μύθους και την άδικη εικόνα που έχουμε για αυτό. Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματά σας»,
Στο βίντεο, η Αμερικανίδα ασκεί κριτική στο αμερικανικό σύστημα υγείας και όπως αναφέρει, πριν μετακομίσει, είχε επηρεαστεί από την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το αμερικανικό σύστημα αποτελεί πρότυπο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα που βίωσε ήταν διαφορετική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμπειρία της όταν χρειάστηκε να επισκεφθεί γενικό γιατρό στην Ελλάδα. Η ίδια λέει επίσης στο βίντεο ότι μέσω εφαρμογής κατάφερε να εντοπίσει γιατρό, να κλείσει ραντεβού και να εξεταστεί μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχή επικοινωνία που έχει με τον παιδίατρο της κόρης της στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι μπορεί να λάβει άμεσες οδηγίες οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος ιατρικών υπηρεσιών, περιγράφοντας την εμπειρία της μητέρας της, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση βλεφαροπλαστικής στην Ελλάδα.
Άλλο ένα βίντεο από μία Αμερικανίδα που συγκρίνει το σύστημα Υγείας των ΗΠΑ με το ΕΣΥ και γκρεμίζει όλους τους μύθους και την άδικη εικόνα που έχουμε για αυτό. Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματα σας: pic.twitter.com/ZN21UhkSZo— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026
«Όταν μου είπε πόσο κοστίζει έπαθα πλάκα. Ήταν 10.000-12.000 δολάρια για να γίνει εκεί» λέει και συνεχίζει «βρήκα μια από τις καλύτερες γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε μία βιντεοκλήση, μίλησε και με άλλους αλλά τελικά πήγαμε σε αυτή τη γυναίκα που ήταν απίστευτη». Αναφορικά με το κόστος, εν τέλει, γράφει: «η επέμβασή της πήγε τέλεια από την ιδιωτική κλινική που την έκανε μέχρι τις επισκέψεις παρακολούθησης. Όλα πήγαν τέλεια. Έφυγε από εδώ ενθουσιασμένη και χαρούμενη και εξοικονόμησε χιλιάδες δολάρια ακόμα και με τα εισιτήρια. Πλήρωσε 450 στην κλινική, 1.900 στον γιατρό της. Ίδια επέμβαση. Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα