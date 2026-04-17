Ξεκινά νέα λεωφορειακή γραμμή: Το 510 θα πηγαίνει από την Κηφισιά στον Ωρωπό
Ξεκινάει την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 η νέα λεωφορειακή γραμμή 510 «Ζηρίνειο - Μαρκόπουλο - Σκάλα Ωρωπού», η οποία συνδέει απευθείας την Κηφισιά με τον Ωρωπό.
Ο δήμος Ωρωπού αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως η νέα γραμμή «πραγματοποιεί ένα όνειρο δεκαετιών» και «θα καλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο στάσεων και διέρχεται από σημαντικές περιοχές της Βόρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών».
Στάσεις από Κηφισιά προς Σκάλα Ωρωπού:
🟢 Αφετηρία
🟢 Ζηρίνειο
🟢 Πλατεία Κηφισιάς
🟢 Οθωνος
🟢 Μάρκετου
🟢 Κανάρη
🟢 Σαρανταπόρου
🟢 Φάρος
🟢 Ερυθραία
🟢 Διασταύρωση
🟢 Σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα