Ξεκινά νέα λεωφορειακή γραμμή: Το 510 θα πηγαίνει από την Κηφισιά στον Ωρωπό

🟢 Καστρί🟢 Αντιγόνης🟢 Φόρος🟢 4η Εκάλης🟢 5η Εκάλης🟢 6η Εκάλης🟢 7η Εκάλης🟢 Πλατεία Κέννεντυ🟢 Πλατεία Βασ. Παύλου🟢 Πλατεία Ηφαίστου🟢 Νάρκισσος🟢 Πλατεία Νάρκισσου🟢 Αγία Παρασκευή🟢 Ζάννειο🟢 Δροσιά🟢 Αρσάκειο🟢 Άγιοι Θεόδωροι🟢 Βαρβάρεσου🟢 Ο.Τ.Ε.🟢 Παναγίτσα🟢 Μπαρμπαλάμπρου🟢 Μαραθώνος🟢 Πλατεία Αγ. Στεφάνου🟢 Σίδερα🟢 1η Κρυονερίου🟢 2η Κρυονερίου🟢 3η Συν. Ποντίων🟢 4η Συν. Ποντίων🟢 5η Συν. Ποντίων🟢 Πλατεία Κρυεμαδή🟢 Νέο Τέρμα🟢 Φυτώρια🟢 Οινοποιείο🟢 1η Σ.Ε.Α.Δ.🟢 1η Κόμβος Πολυδενδρίου🟢 1η Κόμβος Μαρκόπουλου🟢 1η Κοιμητήριο🟢 1η Κοινότητα Μαρκόπουλου🟢 1η Πλατεία Μαρκόπουλου🟢 1η Πνευματικό Κέντρο🟢 1η Πηγάδι🟢 1η Θέαλος🟢 1η Γεφυράκι🟢 1η Φάρος🟢 1η Παραλία🟢 1η Καρβουνόσκαλα🟢 Μώλος Νέων Παλατίων🟢 1η Πλατεία Ηρώων🟢 Αφετηρία (Σκάλα Ωρωπού)🔵 Αφετηρία (Σκάλα Ωρωπού)🔵 2η Πλατεία Ηρώων🔵 Βορείου Ηπείρου🔵 2η Καρβουνόσκαλα🔵 2η Παραλία🔵 2η Φάρος🔵 2η Γεφυράκι🔵 2η Θέαλος🔵 2η Πηγάδι🔵 2η Πνευματικό Κέντρο🔵 2η Πλατεία Μαρκόπουλου🔵 2η Κοινότητα Μαρκόπουλου🔵 2η Κοιμητήριο🔵 2η Κόμβος Μαρκόπουλου🔵 2η Κόμβος Πολυδενδρίου🔵 2η Σ.Ε.Α.Δ.🔵 Φυτών🔵 Φυτώρια🔵 Νέο Τέρμα🔵 Πλατεία Κρυεμαδή🔵 5η Συν. Ποντίων🔵 4η Συν. Ποντίων🔵 3η Συν. Ποντίων🔵 1η Κρυονερίου🔵 Σίδερα🔵 Πλατεία Αγ. Στεφάνου🔵 Μαραθώνος🔵 Μπαρμπαλάμπρου🔵 Παναγίτσα🔵 Ο.Τ.Ε.🔵 Βαρβάρεσου🔵 Άγιοι Θεόδωροι🔵 Αρσάκειο🔵 Δροσιά🔵 Ζάννειο🔵 Αγία Παρασκευή🔵 Πλατεία Νάρκισσου🔵 Νάρκισσος🔵 Πλατεία Ηφαίστου🔵 Πλατεία Βασ. Παύλου🔵 Πλατεία Κέννεντυ🔵 Διανίτα🔵 6η Εκάλης🔵 5η Εκάλης🔵 4η Εκάλης🔵 Φόρος🔵 Αντιγόνης🔵 Καστρί🔵 Σχολείο🔵 Πλατεία Νέας Ερυθραίας🔵 Ερυθραία🔵 Σαρανταπόρου🔵 Κανάρη🔵 Μάρκετου🔵 Οθωνος🔵 Πλατεία Κηφισιάς🔵 Ζηρίνειο🔵 ΑφετηρίαΑπό Ζηρίνειο: 06:30, 14:40, 16:25Από Ωρωπό: 06:30, 08:00, 16:10, 18:00Από Ζηρίνειο: 10:35, 15:45Από Ωρωπό: 11:50, 16:00Διαθέσιμα απλά εισιτήρια ή κάρτα πολλαπλών διαδρομών από το τέρμα στο ΖηρίνειοΔυνατότητα πληρωμής με τραπεζική κάρτα μέσα στα λεωφορείαΣύμφωνα με τον ΟΑΣΑ,Από Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Κηφισίας, Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ.Θησέως, Λεωφ. Μαραθώνος, αριστερά και κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές (ΟΣΕ), αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως), δεξιά Κοιμήσεως Θεοτόκου,δεξιά Λεωφ. Τραπεζούντος, συνέχεια Λ. Τραπεζούντος, συνέχεια Ανώνυμη Οδό (Αποκεντρ. Διοίκηση Αγ. Στεφάνου), συνέχεια Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, δεξιά Επαρ. Οδ.Μαλακάσας – Μαρκόπουλου, δεξιά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου (Κοινότητα Μαρκόπουλου), δεξιά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, αριστερά Παραλιακή Οδό Σκάλας Ωρωπού, Λιμάνι Ωρωπού (ΤΕΡΜΑ).Από Λιμάνι Ωρωπού (ΤΕΡΜΑ), αριστερά Λεωφ. Αθηνών – Ωρωπού, αριστερά ανώνυμη οδό,δεξιά Παραλιακή Οδό Σκάλας Ωρωπού, δεξιά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, αριστερά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου (Κοινότητα Μαρκόπουλου), αριστερά Επαρ.Οδ. Μαλακάσας – Μαρκόπουλου, αριστερά Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνέχεια Ανώνυμη Οδό (Αποκεντρ. Διοίκηση Αγ. Στεφάνου), συνέχεια Λ. Τραπεζούντος, αριστεράΚοιμήσεως Θεοτόκου, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως), δεξιά και κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές (ΟΣΕ), δεξιά Λεωφ. Μαραθώνος, Λεωφ. Θησέως,Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Κηφισίας δεξιά Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Γρ. Λαμπράκη (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).