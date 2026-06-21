Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου
Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς έφτασε στις 7 ώρα Ελλάδος στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.
Ο Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 7 ώρα Ελλάδος στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.
Η έναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει προγραμματιστεί για την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, με αφορμή τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.
Ο αμερικανικός στρατός, όπως αναφέρει το BBC, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι «η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά». Η Τεχεράνη δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών αποτελεί απάντηση στις φονικές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, τις οποίες χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας που είχε συνάψει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έφθασε αργά το βράδυ του Σαββάτου.
Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ.
Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών.
Ο Βανς δήλωσε ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος «στο πυρηνικό ζήτημα» καθώς και «στο θέμα της εκεχειρίας στον Λίβανο».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, ερωτήθηκε για τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, καθώς και για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, και απάντησε: «Τα πράγματα βελτιώνονται εκεί και η κατάσταση αποκλιμακώνεται κάπως», είπε και πρόσθεσε: «Πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να διαχειριζόμαστε διαρκώς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος θα είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος μας, να καταστεί ολόκληρη η περιοχή ασφαλής και σταθερή».
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι η χώρα του θα επιδιώξει «να διασφαλίσει ότι η άλλη πλευρά θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της».
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν αρχική συμφωνία με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών.
Πρόσθετο παράγοντα πολυπλοκότητας αποτελούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωση.
Το Σάββατο, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της οργάνωσης.
Ο Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 7 ώρα Ελλάδος στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.
Η έναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει προγραμματιστεί για την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, με αφορμή τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.
Ο αμερικανικός στρατός, όπως αναφέρει το BBC, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι «η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά». Η Τεχεράνη δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών αποτελεί απάντηση στις φονικές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, τις οποίες χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας που είχε συνάψει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έφθασε αργά το βράδυ του Σαββάτου.
Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ.
Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών.
Ο Βανς δήλωσε ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος «στο πυρηνικό ζήτημα» καθώς και «στο θέμα της εκεχειρίας στον Λίβανο».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, ερωτήθηκε για τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, καθώς και για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, και απάντησε: «Τα πράγματα βελτιώνονται εκεί και η κατάσταση αποκλιμακώνεται κάπως», είπε και πρόσθεσε: «Πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να διαχειριζόμαστε διαρκώς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος θα είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος μας, να καταστεί ολόκληρη η περιοχή ασφαλής και σταθερή».
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι η χώρα του θα επιδιώξει «να διασφαλίσει ότι η άλλη πλευρά θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της».
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν αρχική συμφωνία με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών.
Πρόσθετο παράγοντα πολυπλοκότητας αποτελούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωση.
Το Σάββατο, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της οργάνωσης.
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