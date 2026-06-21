Παρεμβάσεις για την ακρίβεια, ανάσες για οφειλέτες και μειώσεις φόρων

Το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης περιλαμβάνει στήριξη των νοικοκυριών, προστασία των οφειλετών και παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ανατιμήσεων