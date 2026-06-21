Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Eπεισόδια τη νύχτα στα Εξάρχεια, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε αστυνομικούς
Eπεισόδια τη νύχτα στα Εξάρχεια, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε αστυνομικούς
Ακολούθησε κυνηγητό στους δρόμους - Έγιναν προσαγωγές ατόμων
Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα Εξάρχεια όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ επί της Τοσίτσα και επί της Τσαμαδού.
Ακολούθησε κυνηγητό στους δρόμους πέριξ της πλατείας ενώ έγιναν και προσαγωγές ατόμων.
Ακολούθησε κυνηγητό στους δρόμους πέριξ της πλατείας ενώ έγιναν και προσαγωγές ατόμων.
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