Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος σε διαμέρισμα που έπιασε φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος σε διαμέρισμα που έπιασε φωτιά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος σε διαμέρισμα που έπιασε φωτιά
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Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 7 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε η σορός του ηλικιωμένου άνδρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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