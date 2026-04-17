Μυστήριο με το πώς συνέβη η φονική πτώση της γυναίκας από πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας: Σε άλλο όροφο βρισκόταν ο Ιταλός
Περιπλέκεται το μυστήριο που καλύπτει τον θάνατο της γυναίκας που τα ξημερώματα της Παρασκευής βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.
Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως, από την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε πως όσο η γυναίκα βρισκόταν στον τέταρτο όροφο, ο άνδρας με τον οποίο ήταν νωρίτερα μαζί, παρέμεινε στο δωμάτιό του στον τρίτο. Κάτι που σημαίνει πως αποκλείεται να την έσπρωξε και ως εκ τούτου να ευθύνεται για τον θάνατό της.
«Από τα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να ανεβαίνει στον τέταρτο και ο άνδρας να παραμένει στον τρίτο και να βγαίνει αφού έχει γίνει η τραγωδία», εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές. Έτσι, το ερώτημα που παραμένει είναι το τι συνέβη πριν τον χαμό της γυναίκας.
Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι γύρω από το παράθυρο από το οποίο έπεσε η άτυχη γυναίκα, υπάρχουν αρκετά αίματα, δίνοντας την εντύπωση ότι το θύμα προσπάθησε να κρατηθεί πριν πέσει.
Η προσαγωγή του 45χρονου Ιταλού:
Παράλληλα ψάχνουν τις κάμερες της γύρω περιοχής με στόχο να εντοπιστεί υλικό στο οποίο μπορεί να έχει καταγραφεί τι συνέβη μετά τις 4:30 τα ξημερώματα.
«Honey open»Σημειώνεται ότι τόσο ο 45χρονος Ιταλός όσο και η γυναίκα από την Αιθοπία είχαν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα. Στο παρακάτω βίντεο του protothema.gr ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον διάδρομο της πολυκατοικίας «honey open», ζητώντας του να ανοίξει την πόρτα.
