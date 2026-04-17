ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο: Οργάνωση υποστηρίζει ότι μετέφερε επικίνδυνες ουσίες με drone

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος, «άκουσα κραυγές και μετά μια τζαμαρία να σπάει» λέει ένοικος
ΕΛΛΑΔΑ
Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος, «άκουσα κραυγές και μετά μια τζαμαρία να σπάει» λέει ένοικος

Κατά πληροφορίες και η νεκρή και ο άνδρας που προσήχθη έχουν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα - Πληροφορίες ότι είχαν δώσει ραντεβού μέσω σελίδας γνωριμιών

Κώστας Στάμου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
15 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (17/4) στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη προσήχθη άνδρας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη γυναίκα να είχε δώσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών με τον άνδρα που προσήχθη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες και η νεκρή γυναίκα και ο άνδρας που προσήχθη έχουν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα.


Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος, «άκουσα κραυγές και μετά μια τζαμαρία να σπάει» λέει ένοικος
.
Κλείσιμο

«Άκουσα κραυγές και μετά μια τζαμαρία να σπάει»


Τη μαρτυρία του για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας κατέθεσε ένοικος της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη.

Όπως είπε «γύρω στις 4 και 20 ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές. Στη συνέχεια οι κραυγές ακούστηκαν μέσα από την πολυκατοικία, δεν ξέρω αν ήταν κάποιος τσακωμός. Λίγο μετά σταμάτησαν κραυγές και ακούστηκαν μουρμουρητά».

Μάρτυρας για τον θάνατο γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας (1)


Σύμφωνα με τον νεαρό ο διάλογος που ακούγε ήταν στα αγγλικά και μετά από αυτόν ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία.

«Μετά μετά τις κραυγές και τη μουρμούρα, άκουσα ένα τζάμι να σπάει, νόμισα ότι ήταν η τζαμαρία στο δικό μου δωμάτιο αλλά, όπως μου είπαν, ήταν από τον 4ο όροφο» πρόσθεσε ο ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με όσα είπε «μιλούσαν στα αγγλικά, η γυναίκα έλεγε "open, i'm sorry, come back, δεν διέκρινα τι έλεγε ο άνδρας. Δεν τους είχα είχα ξαναδεί ποτέ».
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης