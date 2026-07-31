Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση των «Τρωάδων» λόγω των πυρκαγιών
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Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση των «Τρωάδων» λόγω των πυρκαγιών

Θα ήταν η πρώτη παράσταση στην ιστορία του αργολικού θεάτρου που θα συμμετείχαν άτομα με αναπηρία - Πώς θα γίνει η εξαργύρωση των εισιτηρίων

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση των «Τρωάδων» λόγω των πυρκαγιών
Αναστασία Κουκά
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Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου όπου επρόκειτο να παρουσιαστούν οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή-σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Πηγές από το Εθνικό Θέατρο, που ανέβαζε την παράσταση, είπαν στο prorothema.gr πως η ακύρωση έγινε μετά από σύσταση της Πυροσβεστικής εξαιτίας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε κοντινή περιοχή.
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση των «Τρωάδων» λόγω των πυρκαγιών

Η αποψινή παράσταση, μάλιστα, είχε μια σημαντική ιδιαιτερότητα καθώς, για πρώτη φορά στην ιστορία του το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου επρόκειτο να καταστεί καθολικά προσβάσιμο και σε άτομα με αισθητηριακές -οπτικές και ακουστικές- αναπηρίες. Ήταν ένα ποιητικό και βαθιά πολιτικό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς με ένα ensemble 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών, μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει— διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία.

Η απογοήτευση από την ακύρωση της συγκεκριμένης παράστασης, λοιπόν, είναι, δικαιολογημένα,  ακόμη ακόμη μεγαλύτερη για το ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και εκτός νέου απροόπτου η παράσταση θα ανέβει στην Επίδαυρο αύριο το βράδυ. 

Η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου

Αγαπητοί θεατές, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή.

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Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00. Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία.
Αναστασία Κουκά
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