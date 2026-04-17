«Μιλούσε στα αγγλικά η γυναίκα, μετά τις κραυγές πήρα την αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας για τον θάνατο μυστήριο στο κέντρο της Αθήνας
«Μετά τις κραυγές και τη μουρμούρα, άκουσα ένα τζάμι να σπάει» είπε ο ένοικος της πολυκατοικίας
Τη μαρτυρία του για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας όπου βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα στον ακάλυπτο, κατέθεσε ένοικος της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη.
Όπως είπε «γύρω στις 4 και 20 ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές. Στη συνέχεια οι κραυγές ακούστηκαν μέσα από την πολυκατοικία, δεν ξέρω αν ήταν κάποιος τσακωμός. Λίγο μετά σταμάτησαν κραυγές και ακούστηκαν μουρμουρητά».
Σύμφωνα με τον νεαρό ο διάλογος που ακούγε ήταν στα αγγλικά και μετά από αυτόν ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία.
«Μετά τις κραυγές και τη μουρμούρα, άκουσα ένα τζάμι να σπάει, νόμισα ότι ήταν η τζαμαρία στο δικό μου δωμάτιο αλλά, όπως μου είπαν, ήταν από τον 4ο όροφο» πρόσθεσε ο ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη.
Σύμφωνα με όσα είπε «μιλούσαν στα αγγλικά, η γυναίκα έλεγε "open, i'm sorry, come back, δεν διέκρινα τι έλεγε ο άνδρας. Δεν τους είχα είχα ξαναδεί ποτέ».
