Πολλά αίματα γύρω από το σπασμένο παράθυρο από όπου έπεσε η γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας, ψάχνουν να βρουν τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό
Ερευνάται αν εκείνη προσπαθούσε να κρατηθεί για να μην πέσει - Ο 45χρονος Ιταλός είναι ψύχραιμος απέναντι στους αστυνομικούς ενώ υποστήριξε ότι είχαν έναν καυγά - Και οι δύο έχουν αμυχές
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών που έχουν αναλάβει την υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.
Το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι το πώς η γυναίκα με καταγωγή από την Αιθιοπία βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ενώ το διαμέρισμα στο οποίο είχε κλείσει ραντεβού μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών με τον 45χρονο Ιταλό που έχει προσαχθεί, ήταν στον 3ο όροφο.
Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι γύρω από το παράθυρο από το οποίο έπεσε η άτυχη γυναίκα, υπάρχουν αρκετά αίματα, δίνοντας την εντύπωση ότι το θύμα προσπάθησε να κρατηθεί πριν πέσει.
Παράλληλα ψάχνουν τις κάμερες τις γύρω περιοχής με στόχο να εντοπιστεί υλικό στο οποίο μπορεί να έχει καταγραφεί τι συνέβη μετά τις 4:30 τα ξημερώματα.
Η στιγμή που φτάνουν οι αστυνομικοί στο σημείο
Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, το παράθυρο αυτό δεν ανοίγει και πρέπει να το σπάσει κανείς, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διακριβώσουν αν η γυναίκα αναγκάστηκε να ανέβει στον τέταρτο επειδή ήταν υπό καταδίωξη, έσπασε το παράθυρο και βρέθηκε στο κενό.
Ψύχραιμος ο ΙταλόςΤην ίδια ώρα πηγές με γνώση της υπόθεσης μεταφέρουν ότι ο 45χρονος Ιταλός είναι ψύχραιμος απέναντι στους αστυνομικούς που τον ρωτούν για ό,τι συνέβη στο διαμέρισμα που νοίκιασε με βραχυχρόνια μίσθωση καθώς βρίσκεται στη χώρα μας για διακοπές.
Το μόνο που φέρεται να έχει πει για την ώρα, είναι ότι σημειώθηκε κάποιος καβγάς με την ηλικίας περίπου 30 ετών γυναίκα, την οποία λέει ότι δεν γνώριζε, και ότι την είχε διώξει από το διαμέρισμα πριν το τραγικό γεγονός.
«Honey open»Σημειώνεται ότι τόσο ο 45χρονος Ιταλός όσο και η γυναίκα από την Αιθοπία είχαν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα.
Στο παρακάτω βίντεο του protothema.gr ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον διάδρομο της πολυκατοικίας «honey open», ζητώντας του να ανοίξει την πόρτα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε η νεκρή γυναίκα
