Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα σε πολυκατοικία στην Αθήνα: «Καβγαδίσαμε» λέει ο Ιταλός ύποπτος, με αμυχές και οι δύο, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα σε πολυκατοικία στην Αθήνα: «Καβγαδίσαμε» λέει ο Ιταλός ύποπτος, με αμυχές και οι δύο, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Η γυναίκα από την Αιθοπία βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη - Φέρεται να είχε ραντεβού με τον 45χρονο μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών - Το ηχητικό όπου η γυναίκα φωνάζει να της ανοίξει την πόρτα ο Ιταλός
Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μια γυναίκα περίπου 30 ετών από την Αιθοπία βρέθηκε στο κενό τα ξημερώματα της Παρασκευής και κατέληξε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.
Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει τον 45χρονο Ιταλό με τον οποίο η νεκρή φέρεται να είχε κλείσει ραντεβού τις προηγούμενες ώρες μέσα από ιστοσελίδα γνωριμιών.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο του κτηρίου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Ιταλός που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε καβγαδίσει με τη γυναίκα. Σημειώνεται ότι τόσο ο 45χρονος όσο και η γυναίκα είχαν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα.
Στο παρακάτω βίντεο του protothema.gr ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον διάδρομο της πολυκατοικίας «honey open», ζητώντας του να ανοίξει την πόρτα.
Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τη νεκρή και ότι την είχε διώξει από το διαμέρισμα λίγο πριν το τραγικό γεγονός.
Ωστόσο, όπως μεταφέρουν αστυνομικές πηγές, στο σημείο του 4ου ορόφου από το οποίο έπεσε η γυναίκα υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο δεν ανοίγει και πρέπει να το σπάσει κανείς. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμα ότι το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο Ιταλός ήταν στον 3ο όροφο. Αυτό που εξετάζεται είναι αν η γυναίκα αναγκάστηκε να ανέβει στον τέταρτο επειδή ήταν υπό καταδίωξη, έσπασε το παράθυρο και βρέθηκε στο κενό.
Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει τον 45χρονο Ιταλό με τον οποίο η νεκρή φέρεται να είχε κλείσει ραντεβού τις προηγούμενες ώρες μέσα από ιστοσελίδα γνωριμιών.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο του κτηρίου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Ιταλός που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε καβγαδίσει με τη γυναίκα. Σημειώνεται ότι τόσο ο 45χρονος όσο και η γυναίκα είχαν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα.
Στο παρακάτω βίντεο του protothema.gr ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον διάδρομο της πολυκατοικίας «honey open», ζητώντας του να ανοίξει την πόρτα.
Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τη νεκρή και ότι την είχε διώξει από το διαμέρισμα λίγο πριν το τραγικό γεγονός.
Ωστόσο, όπως μεταφέρουν αστυνομικές πηγές, στο σημείο του 4ου ορόφου από το οποίο έπεσε η γυναίκα υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο δεν ανοίγει και πρέπει να το σπάσει κανείς. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμα ότι το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο Ιταλός ήταν στον 3ο όροφο. Αυτό που εξετάζεται είναι αν η γυναίκα αναγκάστηκε να ανέβει στον τέταρτο επειδή ήταν υπό καταδίωξη, έσπασε το παράθυρο και βρέθηκε στο κενό.
Η μαρτυρία ενοίκουΈνοικος της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη περιέγραψε νωρίτερα τι άκουσε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σήμερα.
Όπως είπε «γύρω στις 4 και 20 ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές. Στη συνέχεια οι κραυγές ακούστηκαν μέσα από την πολυκατοικία, δεν ξέρω αν ήταν κάποιος τσακωμός. Λίγο μετά σταμάτησαν κραυγές και ακούστηκαν μουρμουρητά».
Σύμφωνα με τον νεαρό ο διάλογος που άκουγε ήταν στα αγγλικά και μετά από αυτόν ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία.
«Μετά τις κραυγές και τη μουρμούρα, άκουσα ένα τζάμι να σπάει, νόμισα ότι ήταν η τζαμαρία στο δικό μου δωμάτιο αλλά, όπως μου είπαν, ήταν από τον 4ο όροφο» πρόσθεσε ο ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη.
Σύμφωνα με όσα είπε «μιλούσαν στα αγγλικά, η γυναίκα έλεγε "open, i'm sorry, come back, δεν διέκρινα τι έλεγε ο άνδρας. Δεν τους είχα ξαναδεί ποτέ».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε η νεκρή γυναίκα
Σύμφωνα με τον νεαρό ο διάλογος που άκουγε ήταν στα αγγλικά και μετά από αυτόν ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία.
«Μετά τις κραυγές και τη μουρμούρα, άκουσα ένα τζάμι να σπάει, νόμισα ότι ήταν η τζαμαρία στο δικό μου δωμάτιο αλλά, όπως μου είπαν, ήταν από τον 4ο όροφο» πρόσθεσε ο ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη.
Σύμφωνα με όσα είπε «μιλούσαν στα αγγλικά, η γυναίκα έλεγε "open, i'm sorry, come back, δεν διέκρινα τι έλεγε ο άνδρας. Δεν τους είχα ξαναδεί ποτέ».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε η νεκρή γυναίκα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα