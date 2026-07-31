Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις δασικές πυρκαγιές της Βοιωτίας
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Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις δασικές πυρκαγιές της Βοιωτίας

Άμεση χαρτογράφηση περιοχών του Δήμου Θηβαίων και Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις δασικές πυρκαγιές της Βοιωτίας
Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping για τη χαρτογράφηση των περιοχών του δήμου Θηβαίων και του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 909) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Θηβαίων, στην Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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